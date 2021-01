Laura Efrikian, nuovo compagno?/ Una relazione a distanza e l’amore per l’Africa

Laura Efrikian è stata la moglie di Gianni Morandi dal 1966 al 1979. Mentre l’ex marito ha continuato la sua carriera di cantante e attore, Laura si è ritirata dalle scene. Nel 2004 Morandi si è sposato con Anna Dan, invece la Efrikian ha avuto una relazione a distanza: “Non ho mai avuto l’obiettivo di ricostruire un’altra famiglia. Sono stata legata per alcuni anni a un uomo, un italiano conosciuto in Kenya dove si trovava per lavoro. Il caso vuole che sia coetaneo di Gianni”, ha raccontato anni fa al Corriere della Sera. E ha aggiunto: “Una storia interessante che ha funzionato, forse anche per la distanza. Io a Roma, lui in Africa. Era bello rivedersi e rimanere assieme per lunghi periodi. Da alcuni mesi, però, la relazione sentimentale si è chiusa”.

Laura Efrikian: la vita sentimentale dopo Gianni Morandi

Dopo questa relazione a distanza non sembra che ci sia stato un altro compagno al fianco di Laura Efrikian, che lo scorso giugno ha compiuto 80 anni. Laura però si è innamorata dell’Africa, dove nel 1994 ha comprato una casa in Kenya: “Tutto è cominciato per caso. Un viaggio che doveva durare 15 giorni, dura ancora oggi. Da allora non mi sono più allontanata dall’Africa. A Mambrui in Kenia 22 anni fa mi sono comperata una piccola casa e lì oggi mi occupo di tante persone alle quali voglio bene e che voglio aiutare”, ha detto a LPL News. La ex moglie di Gianni Morandi al momento sembra più interessata a fare la nonna dei suoi 5 nipoti (due figli di Marianna, tre di Marco). “Spero che uno dei miei cinque nipoti faccia il calciatore o decida di avere una fattoria. Vorrei che almeno uno in famiglia non cantasse. Io sono una creativa, ma non so cantare”, ha raccontato un anno fa a Caterina Balivo nel suo programma Vieni da Me.



