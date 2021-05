Laura Ferrato, ex moglie Enrico Ruggeri/ Il divorzio arriva dopo 8 anni…

Nel giorno in cui uno degli ospiti principali della nuova puntata di “Verissimo” sarà Enrico Ruggeri, inevitabilmente i riflettori si accenderanno anche su Laura Ferrato, ex moglie del cantautore (che martedì 25 maggio sarà protagonista sulle reti Mediaset in prima serata con la “Partita del Cuore” della sua Nazionale Cantanti). E nel salotto di Silvia Toffanin il 63enne cantante e conduttore televisivo milanese potrebbe anche tornare sulla lunga storia d’amore vissuta con la Ferrato. Ma vediamo di scoprire chi è Laura e cosa sappiamo del matrimonio con Ruggeri, sposato nell’oramai lontano 1986 e da cui divorzierà otto anni dopo, nel 1994, non prima di aver dato alla luce il loro figlio Pier Enrico, detto ‘Pico’.

Chi è Laura Ferrato? Da sempre molto restia a svelare troppo della sua vita privata, nonostante un profilo Instagram in cui documenta con alcuni scatti i ricordi e determinati momenti della propria quotidianità, la prima moglie di Enrico Ruggeri a quanto risulta è capo ufficio stampa proprio presso le reti Mediaset (dal 2011 al 2015 è stata Capo Ufficio Stampa di Canale 5 e dal 2015 ricopre il ruolo di Capo Ufficio Stampa Reti Tv) e la sua notorietà, oltre al matrimonio durato otto anni assieme al celebre compagno, indirettamente le deriva pure dai riflettori che il 31enne figlio Pier Enrico si è visto addosso durante la sua partecipazione al reality show “Pechino Express” in cui si è fatto conoscere col nome d’arte di Pico Rama che usa quando segue le orme del padre facendo musica prevalentemente hip hop, raggamuffin e sperimentale.

LAURA FERRATO, ECCO CHI E’ L’EX MOGLIE DI ENRICO RUGGERI

Come è noto, la storia tra Laura Ferrato ed Enrico Ruggeri terminò nel 1994 (all’incirca nel periodo in cui aveva cominciato a lavorare per le televisioni del Biscione) e successivamente l’artista milanese cominciò la liaison con la sua attuale compagna, la collega Elena Mirò, da cui ha avuto poi due figli. Anzi la fine del matrimonio arrivò quando il compagno conobbe la Mirò: ad ogni modo pare che i due siano rimasti in buoni rapporti e, a oramai a oltre vent’anni di distanza, non vi sia rancore tra loro anche e soprattutto per via del figlio Pier Enrico che nel frattempo è cresciuto e ha intrapreso una sua autonoma strada musicale, pur convivendo con l’ingombrante ombra di cotanto padre.

Cos’altro sappiamo del loro rapporto? Pur se molto lontana dal gossip, Laura in alcune occasioni ha avuto modo di tornare sulla propria vita privata ma parlando più che altro del figlio Pico, che è il principale collante che ha ancora con l’ex marito Enrico Ruggeri. Soprattutto in occasione del compleanno di quest’ultimo o quando tira fuori dal baule dei ricordi degli scatti emozionanti e un po’ vintage di qualche anno fa. In alcuni casi scrivendo anche vere e proprie dichiarazioni d’amore come in occasione della 30esima candelina spenta da parte del suo primogenito: “Ti ho visto, e ho pensato fossi la perfezione totale. Una meraviglia. Con quella testa tonda, e pelata. Io invece, per questo nostro primo incontro, non avevo neanche pensato di truccarmi un po’, di pettinarmi, di mettermi in posa. Comunque, ti sono piaciuta lo stesso” ha scritto sui social, parlando del rapporto col ragazzo come di una storia d’amore con tanto di colpo di fulmine.



