Laura Fiandra, Alice, Margherita: moglie, figlie Solenghi/ Primo incontro particolare

Laura Fiandra, Alice e Margherita sono la moglie e le figlie del famoso attore comico Tullio Solenghi. “Trasuda amore per tutti noi”, aveva raccontato tempo la dolce metà dello showman genovese. Dopo tanti anni insieme, la loro storia d’amore ha toccato livelli davvero invidiabili. L’intesa è massima e i gesti di affetto e interesse non mancano mai. Lo hanno dimostrato più volte, insieme, confermando una sintonia visibile a tutti.

Laura Fiandra, a differenza del marito, non appartiene al mondo dello spettacolo, anche se naturalmente segue da vicino il compagno in ogni sua nuova avventura televisiva e teatrale. Stando a quanto abbiamo raccolto, i due si sono conosciuti quando erano davvero giovanissimi e da quel momento non si sono mai più lasciati.

Laura Fiandra e Tullio Solenghi hanno tante cose in comune. Dall’amore per le figlie Alice e Margherita, alla sintonia con lo stile di vita vegetariano. Laura, inoltre, pare abbia fondato, negli anni novanta, un importante centro di medicina naturale. La coppia, spesso, scherza sulla data in cui si sono conosciuti, che a quanto pare era un Venerdì 17. Un giorno particolare che, nonostante le dicerie, a loro ha portato davvero bene. Dalla loro splendida storia d’amore sono poi nate le figlie Alice e Margherita, ormai diventate adulte e indipendenti. La famiglia Solenghi è davvero molto unita e Tullio appare molto felice di essere circondato da sole donne.

