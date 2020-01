Laura Fiandra, moglie di Tullio Solenghi/ Chef crudista e autrice di libri di cucina

Chi è Laura Fiandra, moglie di Tullio Solenghi, il 71enne attore, comico e regista teatrale che questa sera sarà protagonista della nuova puntata de “Le parole della settimana”, il programma condotto da Massimo Gramellini? A differenza del compagno, con cui oramai è insieme da quasi cinquant’anni (quarantotto per la precisione), Laura è meno avvezza ai riflettori ma grazie ad alcuni dei suoi progetti professionali e alle interviste rilasciate da suo marito nel corso del tempo anche lei è diventata a suo modo un volto conosciuto: nata nel 1949 a Gorizia, e più giovane di Solenghi di un anno, la Fiandra ha conosciuto quello che sarà l’amore della sua vita a Genova e a cui darà due figlie, frequentando l’università, e a tal proposito lo stesso attore ha ricordato in modo sognante l’episodio in cui si sono visti per la prima volta. Anche Laura conserva ancora oggi un ricordo vivido di quel giorno tanto che in un’occasione ha avuto a dire che “il giorno in cui ci siamo incontrati ho visto il sole”, aggiungendo che Tullio nel corso degli anni è stato sempre una persona speciale prima nel ruolo di compagno e poi anche in quello di padre e nonno, dato che oramai le loro Alice e Margherita hanno messo su famiglia.

CHI E’ LAURA FIANDRA, MOGLIE DI TULLIO SOLENGHI

Laura Fiandra tuttavia nel suo campo è un nome molto conosciuto dato che è legato al mondo del crudismo e a quello del veganismo. Per sua stessa ammissione, intervistata da alcuni siti specializzati, la diretta interessata ha rivelato che questo suo percorso graduale di avvicinamento a questa filosofia è cominciato quando era bambina e soffriva, quasi piangendo, alla vista della carne di animali servita a tavola. E dopo aver fondato quasi 25 anni fa un centro chiamato “Sotto il ciliegio” in cui ci si occupa non solo di rimedi omeopatici ed osteopatia, ma pure di pratiche yoga e di medicina ayurvedica, con l’avvento dei social network ha dato pure vita un progetto molto seguito ovvero quello di “Naturalmente crudo”. Unendo la sua passione all’attività di autrice di libri di cucina etica e di organizzatrice di laboratori in cui si insegnano i trucchi della cucina vegana e crudista (che ha abbracciato solo in seguito), la Fiandra ha dato vita qualche anno fa, nel 2013, assieme a Marina Pucello all’omonima associazione che periodicamente propone non solo showcooking ma anche eventi a tema. E negli ultimi anni lo stesso Solenghi, pur non diventando vegano, ha deciso di seguire la consorte cominciando ad adottare anch’egli un’alimentazione vegetariana.

IL SEGRETO DI QUASI 50 ANNI DI VITA ASSIEME

E pare che proprio la condivisione dei rispettivi interessi professionali sia uno dei segreti dell’amore tra Laura Fiandra e Tullio Solenghi che presto potrebbe spegnere le sue prime cinquanta candeline: infatti, se da una parte l’attore genovese, diventato celebre soprattutto grazie al “Trio” composto da Massimo Lopez (con cui di recente è tornato a teatro) e la compianta Anna Marchesini, pare che la stessa moglie fosse spesso coinvolta nell’attività di scrittura dei copioni del suo compagno. È noto l’aneddoto che Solenghi ah rivelato a proposito del fatto che molti sketch del “Trio” venissero sottoposto al suo vaglio prima di essere proposti al pubblico: se Laura rideva quella era la migliore garanzia che il pezzo funzionava. Certo, in qualche occasione la Fiandra ha avuto modo di prendere bonariamente in giro il marito: ad esempio ricordando che si sono messi assieme un venerdì 17 e che a volte lui la fa disperare, dato che tende a fare tutto di corsa, ma è anche vero che proprio grazie a Tullio lei nella vita ha potuto dedicarsi per tutto il tempo a essere moglie e mamma, consentendo al compagno di portare avanti la sua carriera nel mondo dello spettacolo.



