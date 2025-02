Laura Fiandra, moglie di Tullio Solenghi: chi è? Un amore che dura da cinquant’anni e più

Da ormai più di cinquant’anni, Tullio Solenghi e Laura Fiandra sono felicemente sposati. Il loro amore va avanti veramente da tutta la vita: i due sono convolati a nozze quando erano ancora due ragazzi, tanto era forte il loro amore, che negli anni ha visto nascere anche due figlie. Laura Fiandra, la moglie di Tullio Solenghi, è originaria di Gorizia, dove è nata nel 1949. Il grande “sì” è arrivato ad agosto del 1974 e da quel giorno sono passati oltre cinquant’anni, fatti di momenti belli e altri meno, difficoltà, crisi come in tutta le coppie ma soprattutto tanto amore, per loro stessi e per le loro due figlie, Margherita e Alice. Il giorno in cui i due hanno festeggiato 49 anni di matrimonio, Tullio Solenghi li ha definiti “anni di magia”, corredando la foto che li ritraeva felici e sorridenti con alcuni hashtag emblematici: “La donna della mia vita” e “amore”.

I due stanno insieme veramente da sempre e il comico e attore, parlando della moglie, ha sempre utilizzato parole che lasciassero intendere quanto fosse innamorato di lei. “Spesso si dice che dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna; nel mio caso, l’ho sempre avuta al mio fianco e spero che sia così ancora per tanti anni” ha affermato qualche tempo fa. Dunque Tullio è ben consapevole dell’importanza che Laura Fiandra ha nella sua vita e in quelle delle loro due figlie, nate da un grande amore.

Chi è Laura Fiandra, la moglie di Tullio Solenghi: chef crudista e vegana

Se Tullio Solenghi si dimostra sempre molto innamorato della moglie, Laura Fiandra, possiamo dire con assoluta certezza che lo stesso vale per lei. La donna, infatti, parla sempre con assoluta dolcezza del marito: entrambi non perdono mai occasione per dimostrare, anche pubblicamente, quanto sia forte il loro rapporto e quanto si amino. Ma cosa sappiamo della moglie di Tullio Solenghi e mamma di Margherita e Alice, le loro due figlie?

Laura è una chef e in particolar modo una chef crudista, come si vede anche dal suo profilo Instagram, dove condivide molto spesso ricette e consigli con i suoi followers. Insieme a Marina Pucello ha creato un’associazione culturale, “Naturalmente crudo”, che si occupa di diffondere la cultura vegana. Sia Laura che il marito Tullio Solenghi, infatti, sono vegani.

