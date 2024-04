Laura Fiandra moglie di Tullio Solenghi e le figlie Alice, Margherita/ I suoi “gioielli” più preziosi

Forse non tutti sanno che nella vita privata e sentimentale di Tullio Solenghi ci sono la moglie Laura Fiandra e le figlie Alice e Margherita. Il celebre comico genovese è circondato da donne speciali nella sua quotidianità, le “sue” amabili donne. Malgrado la popolarità dell’attore, la sua famiglia è rimasta abbastanza alla larga dai riflettori dello spettacolo in questi anni. Sbirciando in rete, tuttavia, scopriamo che sua moglie Laura Fiandra, è una persona molto attenta alla salute e al benessere e pare abbia completamento sposato la filosofia vegan.

Di conseguenza, la moglie di Tullio Solenghi, è anche attivista ed è molto sensibile e vicina ai diritti degli animali, oltre ad interessarsi alla cucina plant-based. Insomma, sua moglie ha molti interessi e con lei di certo il comico genovese non si annoia mai. Ed è infatti felicissimo di aver costruito una famiglia insieme con Laura, con l’arrivo delle figlie Alice e Margherita e di tanti nipoti.

Tullio Solenghi rivela il segreto della sua giovinezza: “Ci hanno pensato i miei nipotini”

In una intervista rilasciata di recente al magazine Oggi, Tullio Solenghi ha voluto ripercorrere gli step della sua vita sentimentale al fianco della moglie Laura. “È una vita che sto con la stessa donna: mia moglie. Quasi 50 anni. Si chiama Laura Fiandra, ed è una chef crudista. Siamo felici”, ha detto.

Il tempo che passa non sembra rappresentare un problema per il comico, che si sente addirittura ringiovanito grazie all’amore quotidiano che percepisce dai suoi cari. Infatti non smette di ringraziare le figlie Alice e Margherita, ma anche i nipoti che hanno allargato la famiglia. “Ho 75 anni appunto, sarò invecchiato di spirito ma a farmi ringiovanire di colpo, tempo fa, sono stati i miei nipotini”, ha detto.

