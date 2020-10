Laura Fiandra, moglie Tullio Solenghi/ “Gelosa di Maria Ermachkova? In realtà…”

Tullio Solenghi a Ballando con le Stelle 2020 sta lasciando tutti senza parole. L’attore e comico ci sta mettendo tutto se stesso in questa nuova avventura televisiva e sta ottenendo grandi risultati anche grazie ai consigli della sua partner di ballo Maria Ermachkova. Un forte feeling il loro, certo, solo dal punto di vista lavorativo. È per questo che Laura Fiandra, moglie di Solenghi, non è affatto gelosa o infastidita. Lo ha ammesso nel corso di un’intervista rilasciata a Diva e Donna, dove ha raccontato non solo di seguire costantemente Tullio in questa avventura, ma di essere la prima supporter della coppia. Dunque da casa, Laura è davanti al televisore ogni sabato sera per fare il tifo per suo marito che, nonostante i 72 anni, sta dimostrando di essere uno dei migliori concorrenti di questa edizione di Ballando con le stelle.

Tullio Solenghi a Ballando con le stelle col supporto della moglie Laura

D’altronde Tullio Solenghi, in un’intervista rilasciata a Vero, ha spiegato “Mi butto in questa nuova avventura con la determinazione di fare nel miglior modo possibile. Avremmo dovuto andare in onda lo scorso marzo, ma a causa della pandemia il programma è rimasto bloccato, come molte altre situazioni […] è importante che ci sia un ritorno a qualcosa che rappresenti un momento di sorriso e di divertimento tutto il negativo che abbiamo alle spalle”. Poi ha però chiarito che: ”La danza poteva essere uno dei tanti sogni della mia vita. Quella classica, poi, mi ha sempre incantato. Mi tengo stretto, però, il teatro. – infine – L’attore completo dovrebbe anche saper cantare e ballare”



© RIPRODUZIONE RISERVATA