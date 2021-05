Laura Fiandra, moglie Tullio Solenghi/ Lei: “trasuda amore per tutti noi”

Laura Fiandra è la moglie di Tullio Solenghi: un grande amore che dura da 45 anni suggellato anche dalla nascita di due splendide figlie Alice e Margherita. La donna però è conosciuta non solo per essere la moglie di Tullio Solenghi, ma anche per la sua professione visto che è una chef crudista. Ospite di Vieni da Me di Caterina Balivo, la donna ha parlato proprio del rapporto col marito: “lui trasuda amore per tutti noi. L’ho scelto bene. Io l’ho preso che aveva ancora 22 anni, ci siamo messi assieme un venerdì 17”.

La coppia è felicemente sposata da 45 anni e nel tempo Laura ha imparato anche ad amare anche i difetti del suo Tullio. “Con lui si fa tutto di corsa. Però è un papà, marito e nonno stupendo” – ha detto la donna che, durante gli anni del Trio Solenghi – Lopez – Marchesini, faceva anche da test agli sketch. “Dicevano se Laura sorride” – ha detto Solenghi – “lei rideva raramente. Se la vedevo sorridere voleva dire che il pezzo era da Oscar”.

Laura Fiandra, Moglie Tullio Solenghi: “ho vissuto tutto delle mie figlie”

Non solo la moglie di Tullio Solenghi, Laura Fiandra è anche una chef e mamma di due bellissime figlie Alice e Margherita: “io principalmente sono stata mamma e moglie, ho vissuto tutto delle mie figlie”. La Fiandra prima di diventare una chef si è occupata di spiritualità fondando Sotto il Ciliegio, un centro che si occupa di omeopatia, medicina naturale, yoga, medicina ayurvedica e fiori di Bach. Proprio durante questo percorso lavorativo si è avvicinata al mondo della cucina vegana diventando chef crudista dal 2013. Poco dopo ha fondato con Marina Pucello l’associazione Naturalmente Crudo con l’obiettivo è quello di diffondere la cultura del veganismo tramite laboratori di cucina, showcooking ed eventi. Con Tullio Solenghi sono 45 anni d’amore che l’attore ha festeggiato sui social con un post davvero tenerissimo: “31 agosto 1974 e siamo ancora qua io e la mia Laura”.

