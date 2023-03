Laura Fiandra, moglie Tullio Solenghi/ “L’ho scelto bene”. Figlie Alice e Margherita

Laura Fiandra, chi è la moglie di Tullio Solenghi

Tullio Solenghi sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, venerdì 3 marzo, di Oggi è un altro giorno. L’attore, che ha fatto parte del Trio con Massimo Lopez e Anna Marchesini, è sposato con Laura Fiandra. I due si sono conosciuti all’Università a Genova, sono andati insieme alla prima lezione di Filosofia che era Storia delle Religioni: “Non abbiamo più seguito neanche un’ora… Abbiamo deciso di stare l’una nella mano dell’altro. Siamo usciti e volevo offrirle un caffè ma non avevo una lira e me lo ha offerto lei. Così è partita la nostra storia d’amore”, ha raccontato Solenghi a Ballando con le stelle.

Laura Fiandra chi è, moglie di Tullio Solenghi con due figlie/ "E' una grande donna"

Decidono presto di diventare genitori, ma per otto anni non riescono ad avere figli: “Abbiamo fatto domanda di adozione internazionale, due mesi dopo Laura è rimasta incinta della nostra prima figlia Alice, poi è arrivata la seconda Margherita, adesso la famiglia si è allargata e abbiamo anche due nipotini”.

Le figlie di Tullio Solenghi: Alice e Margherita

Dopo tanti anni insieme, due figli (Alice e Margherita) e due nipotini, Tullio Solenghi è ancora molto innamoro della moglie Laura Fiandra: “C’è una frase che di solito si dice che io vorrei contestare: “dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna”. Io quella grande donna ce l’ho sempre avuta a fianco e spero di poterla avere a fianco ancora per tanti e tanti anni”, ha detto ai microfoni di Ballando con le stelle. “Tullio? Lui trasuda amore per tutti noi. L’ho scelto bene. Io l’ho preso che ancora aveva 22 anni, ci siamo messi assieme un venerdì 17”, ha ricordato Laura nel salotto di Vieni da me. Come la moglie Laura, anche Tullio Solenghi è vegano: “La grande ispiratrice è stata mia moglie Laura, vegetariana e vegana con tendenze crudiste, che un giorno per coerenza decise di non cucinare più nessun cibo animale. Questa iniziale costrizione ha prodotto in me una doppia presa di coscienza, etica e salutare”, ha detto l’attore a Vita e Salute.

Anna Marchesini, com'è morta e rapporto con Tullio Solenghi/ "Nel dolore sei nudo"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tullio Solenghi (@tulliosolenghiofficial)

LEGGI ANCHE:

Laura Fiandra, Alice, Margherita, moglie e figlie Tullio Solenghi/ "Siamo ancora qua"

© RIPRODUZIONE RISERVATA