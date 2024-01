Laura Fini, chi è la moglie di Marco Predolin/ “Ho subito capito che c’era qualcosa di forte tra noi”

Marco Predolin, chi è e cosa fa la moglie Laura Fini, lei confessa: “È stato un colpo di fulmine”

Nella puntata di oggi de La volta buona ospiti come sempre ci saranno tanti volti noti tra cui Marco Predolin. Caterina Balivo intervisterà il noto conduttore su cui non molto si sa sulla vita privata. Chi è la moglie Laura Fini? La donna è lontana dal mondo delle spettacolo, fa la ristoratrice ed attualmente lavora al fianco del marito nel loro ristorante. Classe 1973, dunque quasi 51 anni, è più giovane di 22 anni del marito. La coppia si è unita in matrimonio il 14 aprile 2019 a Sestri Levante.

Alan, Gilda e Bianca: chi sono figli di Marco Predolin/ "Padre attento, le loro confessioni mi imbarazzano"

In una recente intervista ad Oggi, Laura Fini, moglie di Marco Predolin aveva descritto così il loro primo incontro: “Tra di noi è stato un vero colpo di fulmine. Quando mi sono congedata e mi ha abbracciato, ho sentito che c’era qualcosa. La sera dopo, l’ultima prima di ripartire, sono tornata per capire se poteva nascere qualcosa di solido, di vero. Ed eccoci qui.” La loro storia d’amore è nata in notte d’estate alcuni anni fa ed è proseguita dopo alcuni anni con il matrimonio e continua a gonfie vele tutt’ora.

Alan, Gilda e Bianca: chi sono figli di Marco Predolin/ "Padre attento, le loro confessioni mi imbarazzano"

Laura Fini, chi è la moglie di Marco Predolin: rapporti ottimi con i figli di lui

Marco Predolin quando ha conosciuto l’attuale moglie Laura Fini aveva non solo 22 anni in più di lei ma anche una vita sentimentale molto travagliata. Il conduttore e speaker radiofonico, infatti, ha tre figli Alan, Bianca e Gilda avuti da due donne diverse. Sui rapporti tra i figli e l’attuale moglie ha rivelato che Laura pian piano è riuscita a conquistarli ed adesso i rapporti sono ottimi. Sono una grande famiglia allargata.

In anni recenti, Marco Predolin ha partecipato all’Isola dei famosi 2023. L’esperienza non è stata facile e serena e il conduttore è stato costretto ad abbandonare il reality prematuramente per motivi di salute. In quell’occasione in studio era presente la moglie Laura che lo ha incoraggiato, commossa, dicendogli quanto è forte e lui, nel solo sentire la sua voce, è crollato in lacrime.

Alan, Gilda e Bianca: chi sono figli di Marco Predolin/ "Padre attento, le loro confessioni mi imbarazzano"

© RIPRODUZIONE RISERVATA