Non è mai troppo tardi, questo il titolo della puntata odierna de La Volta Buona di Caterina Balivo; sullo sfondo l’amore, come dimostrato dalla presenza di Marco Predolin e sua moglie Laura Fini. Il conduttore, con l’attuale consorte, ha compiuto per la prima volta il grande passo del matrimonio all’età di 68 anni e con già tre figli. Una decisione che è dunque arrivata quando ormai sembrava che il tempo non fosse più propizio per un passo del genere, ma l’amore è sempre capace di stupire.

Alan, Gilda e Bianca: chi sono i figli di Marco Predolin/ “Sono un papà protettivo e presente…”

Ospiti in collegamento dalla Sardegna, la coppia si è raccontata ai microfoni de La Volta Buona partendo proprio dalla scelta di unirsi in matrimonio in età avanzata. Prende la parola Laura Fini – moglie di Marco Predolin – che spiega: “Come ho convinto Marco a sposarmi? In realtà è stata una cosa spontanea per entrambi, anche io non mi ero mai sposata; ce lo siamo detti così. Lui mi ha convinto facendomi tanti messaggi ai piedi comunque, perchè anche io non ero tanto dell’idea…”. La donna ha poi aggiunto: “E’ stato convinto fin dall’inizio e questa cosa a me serviva perchè il mondo degli uomini mi aveva un po’ lasciato in dubbio; lui invece è sempre stato costante, trasparente, mi sono affidata ed è una cosa che facevo fatica a fare”.

Laura Fini, la moglie di Marco Predolin a La Volta Buona: “Ha ‘rubato’ il mio numero di telefono…”

Proseguendo nella chiacchierata con Caterina Balivo, Marco Predolin e sua moglie Laura Fini hanno raccontato anche il simpatico aneddoto del primo incontro. Il conduttore ha infatti raccontato di aver notato la sua attuale consorte a cena nel suo ristorante e, dopo averla notata: “Con uno stratagemma ho preso il suo numero di telefono…”. Interviene così Laura che spiega l’escamotage usato dal conduttore: “Vi spiego come ha fatto: mentre io ballavo ha preso il mio telefono e si è auto-chiamato!”.