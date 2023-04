Laura Fini, moglie di Marco Predolin/ Sorpresa all’Isola dei Famosi? Dediche d’amore social e…

Laura Fini, chi è moglie di Marco Predolin

Pur essendo molto riservato quando si tratta di vita privata, Marco Predolin si racconta attraverso il suo profilo Instagram. È qui che il volto televisivo, tornato sullo schermo come concorrente dell’Isola dei Famosi 2023, posta con costanza delle immagini che lo immortalano al fianco di sua moglie Laura Fini. I due, stando a quanto trapela dal web, si sarebbero conosciuti e innamorati grazie alla comune passione per la ristorazione.

Insieme, infatti, hanno aperto un ristorante, Pirati, che gestiscono con grande amore. Un sentimento che traspare proprio attraverso le varie foto che immortalano la coppia fianco a fianco nel ristorante, tra sorrisi e dediche d’amore.

Marco Predolin e Laura Fini, dal matrimonio all’Isola dei Famosi

Marco Predolin e Laura Fini si sarebbero incontrati nel 2019 e, poco tempo dopo, sono poi convolati a nozze a Sestri Levante, anzi “a giuste nozze” come il conduttore sottolinea nel post in cui festeggia i due anni di matrimonio con la moglie. Un appunto che è anche una frecciatina, probabilmente, alle sue ex. Predolin è stato infatti già sposato molti anni fa con una donna che è la madre del suo primo figlio Alan. In seguito ha poi avuto un’altra compagna importante, madre delle sue due figlie Gilda e Bianca.

Oggi che Marco rischia l’eliminazione dall’Isola dei Famosi 2023, essendo già finito in nomination, non è da escludere che riceva una dolce sorpresa proprio da sua moglie Laura. Sarebbe per lui un momento sicuramente toccante.

