Tanti volti della tv ospiti oggi a La Volta Buona di Caterina Balivo, in particolare diversi protagonisti degli innumerevoli giochi televisivi tra attualità e passato. Nel merito di aneddoti e simpatici retroscena, spicca il racconto choc di Laura Forgia; molti la ricorderanno agli esordi all’Eredità e più di recente a I Fatti Vostri al fianco di Giancarlo Magalli. La valletta ha raccontato come ai tempi del game show abbia vissuto un’esperienza particolarmente traumatica: vittima di stalking per diversi mesi e per una motivazione della persona in questione particolarmente surreale.

“Episodio che si è prolungato per ben 1 anno e mezzo, è stata una situazione agghiacciante; non mi sentivo mai al sicuro, finivo di lavorare e invece che andare in giro con le amiche andavo a casa”. Inizia così il suo racconto choc Laura Forgia, vittima di stalking ai tempi de L’Eredità. “Mi aspettava incappucciato tutti i giorni, mi seguiva; io per non far vedere dove abitassi facevo un giro più lungo”.

Laura Forgia a La Volta Buona: “Il mio stalker arrivò a casa dei miei genitori, mia sorella mi chiamò piangendo…”

Laura Forgia, in preda alla paura anche solo di tornare a casa dopo gli impegni professionali, ha ovviamente deciso di denunciare il suo stalker dovendo ricorrere alla legge per ben due volte prima che la situazione tornasse alla normalità. “L’ho denunciato due volte perchè la prima volta non è bastata; addirittura tra la prima e la seconda volta è riuscito ad arrivare fino a casa dei miei genitori mentre c’era mia sorella”. La valletta ha poi raccontato: “Quando mi ha chiamato mia sorella in lacrime ho deciso di fare l’ennesima denuncia; finalmente è stata capita la gravità della situazione”.

Laura Forgia – vittima di stalking – sempre a La Volta Buona ha spiegato le ragioni che avrebbero portato l’uomo a seguirla arrivando addirittura da Bergamo. “Lui mi aveva visto in tv e mi diceva che quando ero nel programma era come se parlassi con lui, veniva da Bergamo. Dopo la seconda denuncia si è spaventato e così è totalmente sparito”.