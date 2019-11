Laura Forgia, “vittima di stalking quando facevo L’Eredità”/ “È stato un incubo”

Laura Forgia, ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane, racconta il suo incubo: l’ex “professoressa” de L’Eredità è stata vittima di stalking. Oggi quell’incubo fortunatamente è alle spalle, ma uscire fuori da questo tunnel non è stato facile: “Era il mio primo anno di esperienza televisiva, facevo le registrazioni de “L’Eredità” e all’uscita mi sono trovata davanti questo ragazzo incappucciato. Tutti i giorni era lì. Lui sapeva perfettamente dove lavoravo, a che ora finissi, poi ho saputo che veniva da Bergamo, tutti i giorni prendeva l’aereo. Si appostava, mi seguiva, mi chiamava per nome per dirmi che voleva parlarmi. Quando ho capito che stavo diventando preda ho deciso di denunciare. Purtroppo all’inizio i carabinieri mi risposero che gli elementi non erano sufficienti per intervenire. Lui ogni giorno di più prendeva spazio, è arrivato a capire dove abitassero i miei genitori. Così ho raccolto tutti i dati possibili per dimostrare questa situazione ai carabinieri e ho denunciato. Dopo qualche giorno quella persona non l’ho mai più vista e io mi sono liberata di un incubo“.

Laura Forgia, “sono stata vittima di stalking”

Sono parole importanti quelle pronunciate da Laura Forgia a Storie Italiane. La conduttrice ha espresso la volontà di rappresentare un esempio per le altre donne che come lei in passato hanno dovuto fare i conti – e purtroppo fanno tuttora – con il terribile fenomeno dello stalking:” Io volevo dare un senso a quella cosa che mi era successa. Tante ragazze, tante donne, si confrontano con me chiedendomi cosa mangio, cosa cucino, ma molte mi raccontavano di essere state vittime di violenze e stalking e io mi sono resa conto che intorno a loro c’era veramente tanta solitudine“. Laura Forgia ha ammesso che non è stato facile, in una prima fase, rendersi conto che quella presenza asfissiante fosse qualcosa di ben più pericoloso di uno spasimante “appassionato”. Un’esperienza difficilissima quella vissuta dalla showgirl, che non a caso anche dopo aver allontanato il suo stalker ha dovuto fare ricorso ad un aiuto psicologico.

