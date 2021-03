Laura Formenti, chi è?/ Video: com’è essere un uomo? (Italia’s Got Talent 2021)

Chi è la finalista di Italia’s Got Talent Laura Formenti

Laura Formenti ha conquistato un posto in finale a Italia’s Got Talent 2021 con un esilarante monologo su come una donna vede un uomo e viceversa. Comica, attrice e cabarettista di San Martino Siccomario, Laura ha incantato i giudici nella terza puntata di Italia’s Got Talent, aggiudicandosi un posto nella finale, in onda questa sera, mercoledì 24 marzo, su TV8. “Ho un dubbio… Com’è essere un uomo?”, ha esordito la Fermenti. “Io adoro essere una donna. Mi piace fare tutte quelle cose che facciamo noi donne, come la ruota quando abbiamo le nostre cose o andare dalla mamma per dirle che ho un prurito intimo. Però mi chiedo sempre come sarebbe essere un uomo. Come sarebbe, ad esempio, avere torto? A me non capita mai…”, ha proseguito, snocciolando una battuta pungente dopo l’altra, facendo ridere di gusto i quattro giudici. Il colpo finale è arrivato poi con la battuta sull’avere una “conversazione da pari a pari con il meccanico”.

Laura Formenti: stand-up comedian a IGT

Finiti i suoi 100 secondi, Laura Formenti si è giustamente meritata l’applauso del pubblico e dei giudici: “La comicità è una cosa che ti deve venire naturale… tu te lo mangi il palco. Battute scritte benissimo, fisicità pazzesca, parli bene, sei una grandissima comica”, le ha detto Frank Matano. Meritatissimi i quattro sì della giuria. Laura Formenti è una delle poche stand-up comedian donne in Italia: ha lavorato a Zelig e Colorado, si è divisa tra spettacoli dal vivo e i programmi tv di Comedy Central. Attiva anche sui social con i suoi esilaranti scketch. Nella finale di Italia’s Got Talent 2021 la comica affronterà concorrenti di altre categoria (canto, danza, illusionismo ecc.): su cosa incentrerà il suo monologo per far ridere e consultare il pubblico da casa che eleggerà, con il televoto, il vincitore?

