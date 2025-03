Laura Freddi, agli esordi della sua carriera, ha vissuto una storia d’amore importante con Paolo Bonolis. I due sono stati insieme per ben cinque anni e hanno avuto una relazione intensa, importante, che ha portato nella vita di entrambi una ventata di aria fresca. Dopo aver sognato in grande, i due si sono lasciati, interrompendo la storia d’amore che pensavano potesse durare per sempre. Ma facendo un passo indietro, ricordiamo come è nata quella relazione che per cinque anni ha reso entrambi molto felici. Laura Freddi e Paolo Bonolis si sono innamorati in tv: lui è rimasto colpito da lei e dalla sua timidezza e ha chiesto il permesso ai genitori per portarla in vacanza.

Dopo quel viaggio insieme, i due sono usciti innamorati e profondamente legati, tanto da cominciare una storia durata cinque anni e finita solamente perché i programmi erano differenti. Nonostante fosse giovanissima, infatti, Laura Freddi aveva voglia di mettere su famiglia: sperava di avere un figlio con Paolo Bonolis che però non aveva intenzione di formare nuovamente un altro nucleo. Aveva infatti già due bambini piccoli avuti dalla sua prima moglie. I figli di Paolo Bonolis, inoltre, vivevano negli Stati Uniti e lui non se la sentiva di avere un altro bambino. Così, per progetti di vita differenti, i due si sono lasciati.

Laura Freddi, presto il matrimonio con Leonardo D’Amico? Rinviato per la pandemia

Da più di dieci anni ora Laura Freddi è felicemente fidanzata con Leonardo D’Amico: i due hanno una bambina, Ginevra, nata dopo tanti tentativi. Una gioia immensa per Laura che sognava una famiglia dai tempi della storia con Paolo Bonolis. Una bambina che è riuscita ad avere solamente più di venti anni dopo la rottura con Paolo. Oggi con Leonardo D’Amico Laura Freddi è felice e progetta il suo matrimonio, rinviato solamente a causa della pandemia. A portare loro le fedi sarà la piccola Ginevra, che non vede l’ora di vedere la mamma e il papà all’altare.