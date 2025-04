La showgirl Laura Freddi è una delle protagoniste della trasmissione Ne Vedremo delle Belle, neo programma che vede la conduzione di Carlo Conti e che sabato 5 Aprile 2025 vedrà la terza interessante puntata. Ne Vedremo delle Belle è un programma tv che vede la rinascita e alcune sfide con dieci storiche showgirl del mondo dello spettacolo protagoniste.

Francesco vincitore ballo ad Amici 24?/ Web e giuria pazzi del ballerino: "E' un fenomeno"

Laura Freddi nasce a Roma il 19 Maggio 1972 e l’artista si fa conoscere per le prime volte a Non è la Rai e in seguito prende parte anche come velina a Striscia la Notizia. Laura è anche una cantante e negli anni ha pubblicato ben 6 singoli, divisi tra il 1995 e il 2020. Attualmente la donna è fidanzata con Leonardo D’Amico e in passato è stata spesso al centro del gossip per storie come quelle con Paolo Bonolis, l’ex giocatore Fabio Galante e il conduttore Daniele Bossari.

Lorenza Mario a Ne vedremo delle belle/ La showgirl conquista la giuria e pubblico: vittoria bis?

L’esperienza di Laura Freddi a Ne Vedremo delle Belle è stata finora piuttosto positiva. L’artista ha brillato particolarmente nella prima puntata ed è stata comunque competitiva anche nella seconda tanto che si trova nei piani alti della classifica generale e ha sempre ben figurato.

Laura Freddi e la rivelazione sull’esperienza a Ne Vedremo delle Belle

Nell’ultimo episodio Laura Freddi ha sfidato Angela Melillo e le due hanno partecipato con L’Intervista al comico romano Maurizio Battista. I giudici dovevano analizzare entrambe il modo di porsi come conduttrici delle due e Laura Freddi è stata molto apprezzata tanto da avere comunque 14 punti (quarta nella classifica della 2 puntata). Attualmente la showgirl è terza in classifica per quel che riguarda la classifica generale.

Luca Napolitano si scaglia contro Rudy Zerbi ad Amici: "Ipocrita e incoerente"/ Poi la frecciata a Elodie

La donna – dopo il primo episodio – ha raccontato le sue sensazioni a Superguidatv ed è apparsa molto soddisfatta: “Sono molto felice di aver ricevuto tanti commenti positivi sui social”. La Freddi ha spiegato che considerava la prova di canto molto complicata ma allo stesso tempo ha sottolineato: “Sono felice che sia arrivato al pubblico qualcosa di me”.

In generale Laura Freddi ha sottolineato che non sapeva cosa aspettarsi da questo programma ma allo stesso tempo era davvero molto curiosa. Laura poi ha proseguito analizzando i voti della giuria ed ha sottolineato: “L’unica cosa che vorrei evitare è che si iniziasse a votare secondo logiche di amicizia”.