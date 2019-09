Laura Freddi a Vieni da me/ “Vorrei dell’acqua”: arriva la tazza di Pamela Prati e…

Dopo la toccante intervista di Giovanni Minoli davanti alla cassettiera, Laura Freddi regala al pubblico di Vieni da me il suo essere mamma chioccia. “Ho avuto Ginevra a 45 anni e quindi ora me la tengo stretta. Io e Ginevra stiamo sempre insieme. Ora è con i nonni e con il papà, ma mentre uscivo per venire qui, sentivo le sue urla“, racconta Laura Freddi rispondendo alla domanda di Caterina Balivo che le chiede il motivo della sua assenza dalla tv. Laura Freddi svela cosù il suo attuale rapporto con alcuni colleghi. Si parte dal marito di Maria De Filippi: “Con Maurizio Costanzo mi ha cambiata televisivamente anche se non è facile lavorare con lui. Quando ero a Buona Domenica ho pensato tante volte di non presentarmi. Sono cresciuta con lui che mi ha anche sgridata al punto da farmi piangere. Lui, però, con questa sua perseverenza e questo suo modo di fare mi ha sbloccata dal punto di vista lavorativo”, spiega Laura Freddi. Si passa ad Ambra con la quale non c’è mai stata alcuna rivalità: “con Ambra ho fatto una cosa che forse non è mai andata in onda. Ci misero in macchina come Thelma e Louise. Andavamo a cercare dei posti in Italia, ma io questo programma dal titolo ‘Italieni’ non l’ho mai visto in onda“, racconta.

LAURA FREDDI: “DOVREI BERE NELLA TAZZA DI PAMELA PRATI? NON VOGLIO PIU’ L’ACQUA”

Nel corso dell’intervista, a causa dell’aria condizionata che le sta seccando la gola, Laura Freddi chiede dell’acqua. In studio, così, arrivano due tazze di fronte alle quali la reazione della showgirl è assolutamente particolare. Nel vedere le tazze che hanno portato in studio, la conduttrice dice: “Io ieri mi sono lamentata dicendo di non usare più i bicchieri di plastica, ma queste sono le tazze che avevamo fatto fare per Pamela Prati ai temi”, afferma Caterina Balivo che poi aggiunge – “ti chiami Pamela? Il tuo fidanzato si chiama Marco?“. “No, però, il mio fidanzato esiste“, risponde la Freddi. “Vuoi essere Pamela o Marco?”, chiede ancora la Balivo. “Non voglio più l’acqua, preferisco il caffè”, conclude la Freddi divertendo tutto il pubblico presente nello studio di Vieni da me.

