Quarant’anni di carriera e non sentirli. Laura Freddi, ex velina di Striscia la Notizia e conduttrice di programmi cult come Festivalbar, Buona Domenica e Il Quizzone, continua a lavorare con lo stesso entusiasmo di sempre. Tra interviste ed ospitate continua ad essere protagonista nei salotti televisivi nostrani e questa sera, infatti, la vedremo tra gli ospiti di Ne vedremo delle belle di Carlo Conti. Un’avventura professionale che Laura Freddi vive con la sua consueta leggerezza, senza pensare alle malelingue o a chi proprio non può vederla.

Ritorna dunque in mente il siparietto al veleno con la ‘rivale’ Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis, con cui proprio Laura Freddi aveva condiviso una storia d’amore importante negli anni novanta. Non sono mancate nel tempo delle frecciate tra Sonia e Laura, specialmente quando la Freddi la sostituì temporaneamente tra le opinioniste del Grande Fratello.

Laura Freddi tende una mano a Sonia Bruganelli: pace fatta? Nemmeno per sogno…

“Ma io faccio questo mestiere da quarant’anni, mentre Sonia Bruganelli è arrivata solo oggi a Ballando con le stelle”, aveva detto lei in una intervista rilasciata a Belve. “Lei crede che io sia contenta che lei e Paolo si siano lasciati. Ma io e lui siamo stati assieme una vita fa”, ha precisato ancora una volta Laura Freddi, con l’intento di buttare acqua sul fuoco.

“Speravo che dopo il Grande Fratello con Sonia potessimo diventare amiche. Era scattata per me una sintonia. Poi ad un certo punto non mi ha più risposto nemmeno ai messaggi”, ha svelato Laura Freddi. Insomma, al di là delle buone intenzioni di Laura, a quanto pare sembra non sbocciare la sintonia con l’ormai ex moglie di Paolo Bonolis.

