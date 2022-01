Laura Freddi, chi è?/ Dall’aborto alla fecondazione assistita: “È crollato tutto”

Questa sera, seduta alla poltrona da opinionista del Grande Fratello Vip 6, non troveremo Sonia Bruganelli – in vacanza a Dubai con la sua famiglia – ma Laura Freddi, ex di suo marito Paolo Bonolis. Un amore risalente a molti anni fa, quando Sonia ancora non era nella vita del celebre conduttore. Oggi le due donna hanno un rapporto di amicizia, nonché due vite felici e colmate dalla presenza di una bellissima famiglia.

In particolare, Laura è legata a Leonardo D’Amico, fisioterapista della Nazionale Italiana di beach volley, e insieme hanno una figlia, Ginevra. Una nascita, quella della bambina, tanto sperata quanto complicata, come la Freddi ha raccontato. Prima di Ginevra, Laura ha vissuto un aborto spontaneo, momento che l’ha distrutta.

Laura Freddi, dall’aborto alla nascita di Ginevra

In un’intervista di qualche tempo fa, Laura Freddi ha raccontato: “Ho vissuto l’esperienza terribile di una gravidanza interrotta al terzo mese. Mi ha distrutto. È crollato tutto. Sono andata in crisi e per recuperare ci ho messo molto, non volevo più parlare di figli, mentre mio marito voleva riprovarci. Fra una lite e l’altra ci siamo lasciati”. Alcuni specialisti le consigliarono la strada della fecondazione assistita. Prima della nascita di Ginevra, Laura rivelò: “Da un anno, sto cercando una gravidanza col mio compagno e ora ho deciso di rivolgermi a un famoso ginecologo: mi ha detto che alla mia età ho solo il 10% di possibilità e che dovrò pensare alla fecondazione assistita. Non lo escludo, ma ancora credo nel miracolo.” Il miracolo, alla fine, è arrivato.

