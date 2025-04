Chi è Laura Freddi a Ne vedremo delle belle: età a carriera

Laura Freddi, tra le protagoniste di Ne vedremo delle belle che torna in onda questa sera in prima serata su Rai 1, è una delle celebri showgirl del nostro piccolo schermo e vanta una ricca carriera televisiva. Nata a Roma nel 1972, a 20 anni ha fatto il suo debutto venendo selezionata da Gianni Boncompagni tra i volti femminili di Non è la Rai; il 1992 fu dunque l’anno del suo exploit televisivo e rimase all’interno dell’iconico programma per due edizioni consecutive.

Non è la Rai fu per lei un vero e proprio trampolino di lancio, che la consacrò sul piccolo schermo regalandole grande notorietà. Dal 1995 ha intensificato la sua attività televisiva con format quali Occhio allo specchio, Festivalbar e Striscia la Notizia, per cui è stata Velina assieme a Miriana Trevisan; a seguire ha partecipato a Il Quizzone, Super e nella prima metà degli anni 2000 è stata volto di Buona Domenica. Negli ultimi anni, poi, sono arrivati Tale e quale show (2015) e il Grande Fratello Vip (2016), oltre ad essere stata ospite fissa di Oggi è un altro giorno tra il 2022 e il 2023.

Una bellezza naturale che non sembra essere minimamente scalfita dallo scorrere del tempo e, molto probabilmente, nemmeno dalla chirurgia estetica. In merito infatti all’ipotesi se Laura Freddi sia rifatta o meno, lei stessa non si è mai espressamente pronunciata; in molti sono comunque convinti che la sua bellezza sia rimasta intatta e che, dunque, non avrebbe fatto ricorso ad alcun ritocchino.

Cosa sappiamo invece della vita privata di Laura Freddi? Negli anni ’90 la soubrette ha vissuto una storia d’amore con Paolo Bonolis, tra il 1991 e il 1996; successivamente, dopo alcune brevi relazioni, è stata sposata dal 2006 al 2008 con Claudio Casavecchia. Ora, invece, è felice al fianco del compagno Leonardo D’Amico, fisioterapista sportivo della nazionale italiana di beach volley, con il quale ha in programma il matrimonio; la coppia sta insieme da diversi anni e ha allargato la famiglia nel 2018 con la nascita della figlia Ginevra.

