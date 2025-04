Forse non tutti sanno che Laura Freddi, showgirl ed ex volto di Non è la Rai, è diventata mamma per la prima volta a 46 anni. Un sogno che – come ha spiegato lei stessa nel corso di una intervista – ha realizzato con naturalezza e senza forzature assieme al compagno e marito Leonardo D’Amico. Il fisioterapista della nazionale italiana di Beach volley, è un punto di riferimento importante per Laura Freddi, ancora oggi innamoratissima di lui e dei suoi modi di fare.

Laura Freddi, Ne vedremo delle belle/ In cerca di riscatto dopo il flop davanti agli occhi di Serena Brancale

La sua vita sentimentale d’altronde ha spiccato il volo solo dopo il magico incontro che li ha uniti e che li ha portati al traguardo della genitorialità. Da quando è diventata madre, oltretutto, Laura Freddi dice di sentirsi donna come mai prima d’ora. “Mi sono sentita donna solo dopo avere avuto mia figlia”, ha raccontato in una intervista rilasciata a Gente in occasione del suo cinquantesimo compleanno.

Laura Freddi, chi è?/ Età, carriera, vita privata, compagno, figlia e il cambiamento nel tempo: è rifatta?

Laura Freddi, la figlia Ginevra e il marito Leonardo D’Amico sempre al primo posto: “Cambiata visione del mondo”

“Quando pensavo fosse tardi, la vita ha esaudito il mio desiderio più grande: diventare mamma”, ha raccontato ancora la mitica Laura Freddi. La soubrette ha gli occhi a cuore quando ripensa alla piccola Ginevra, frutto d’amore della sua storia con Leonardo D’Amico. Dopo un passato non semplicissimo, oggi la conduttrice esprime gratitudine per aver costruito una famiglia da sogno.

“Ginevra mi ha cambiato nella visione del mondo. Mia figlia mi ha dato energia, forza e grazie a lei ho scoperto mille piccole e grandi paure che prima non contemplavo. Io e Leonardo, il mio compagno, siamo pazzi di lei”, ha detto felice e soddisfatta la showgirl. Che può dunque contare sul sostegno morale del marito e della figlia nella sua nuova avventura televisiva a Ne vedremo delle belle.

Laura Freddi a Ne Vedremo delle Belle/ "Spero non si voti per amicizie", buoni risultati per la showgirl