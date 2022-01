Laura Freddi, chi è il compagno Leonardo D’Amico e la figlia Ginevra/ E ora le nozze

Ritrovare la serenità sentimentale dopo una serie di storie finite male non è mai semplice (tra i suoi ex più noti ci sono Paolo Bonolis, Fabio Galante e Daniele Bossari), ma Laura Freddi ci è riuscita proprio quando aveva ormai quasi perso del tutto le speranze. La showgirl ha dovuto subire anche un matrimonio fallito e un’interruzione di gravidanza, ma è finalmente riuscita a coronare il sogno di una vita: diventare mamma e trovare l’amore della sua vita. Un obiettivo che ha raggiunto incontrando Leonardo D’Amico, fisioterapista della nazionale di Beach Volley, da cui nel gennaio del 2018 ha avuto una bambina, Ginevra.

L’aborto spontaneo aveva fatto credere all’ex velina di non poter avere figli e invece, grazie alla fecondazione assistita ci è riuscita. In questo frangente lei si è affidata alla preghiera, convinta che Dio l’avrebbe ascoltata. E così è avvenuto.

Diventare mamma a più di 40 anni non è certamente semplice, ma avere realizzato il sogno che aveva da tempo ha regalato a Laura Freddi l’entusiasmo di una ragazzina. Non avere impegni fissi in Tv (attualmente sta sostituendo proprio la moglie del suo ex, Sonia Bruganelli, come opinionista al “Gf Vip“) non è un peso, proprio perché questo le permette di trascorrere il suo tempo libero con la sua bimba.

E ora per coronare questo grande amore manca solo il fatidico sì. La coppia aveva già programmato le nozze, ma è stata costretta a rinviarle a causa del Covid. “Sogno il matrimonio in Chiesa con mia figlia che ci porta le fedi, un’emozione che spero di vivere presto (Laura si era sposata con Claudio Casavecchia, ma solo con rito civile, ndr) – ha dichiarato al settimanale ‘Oggi’ -. Per questo voglio che sia una grande festa con tanti invitati”.

