Laura Freddi, chi è l’ex moglie di Paolo Bonolis/ Perché si sono lasciati? La verità della showgirl

Chi è Laura Freddi?

Paolo Bonolis è ormai felice da anni al fianco di Sonia Bruganelli, attuale opinionista del “Grande Fratello Vip“, a cui è legato dai primi anni duemila e mamma dei suoi tre figli più piccoli, ma è impossibile non ricordare il periodo in cui lui era legato a Laura Freddi. I due si erano conosciuti a “Non è la Rai“, trasmissione a cui lavoravano entrambi e sono stati insieme fino al 1995, momento in cui si sono detti addio dopo una storia d’amore durata ben cinque anni.

In tanti credevano che l’ex velina potessere essere la donna giusta per permettere al conduttore di voltare pagina dopo la fine del matriomonio con l’americana Diane Zoeller (mama dei suoi due figli più grandi) e non hanno nascosto la delusione nel momento in cui hanno annunciato l’addio. I due avevano però capito in quel periodo di avere esigenze inconciliabili.

Laura Freddi e Paolo Bonolis: i motivi dell’addio

Nel momento in cui Laura Freddi e Paolo Bonolis avevano deciso di chiudere la loro storia entrambi avevano deciso di non rivelare apertamente quali fossero i veri motivi della loro scelta. Solo diverso tempo dopo è stata la showgirl a parlarne, arrivando a sottolineare cosa li abbia portati alla frattura. Lei, infatti, era intenzionata a compiere il grande passo e a sposarsi, mentre il conduttore, che aveva da poco chiuso il suo matrimonio, non si sentiva ancora pronto. A quel punto, il padrone di casa di “Avanti un altro” , ha pensato fosse meglio terminare quella relazione come forma di rispetto.

“Non è stata una questione d’amore: diciamo che non ci siamo trovati con i tempi. Però non ho nulla da recriminargli, anche perché parliamo di una vita fa: sono passati ventisei anni!” – aveva raccontato lei al settimanale ‘DiPiù’. Nonostante tutto, i due sono riusciti a mettere da parte ogni rancore e hanno ora ottimi rapporti. Non a caso, la showgirl è stata ospite qualche tempo fa del programma condotto dal suo ex e hanno anche ironizzato sull’accaduto.



