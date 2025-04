Laura Freddi chi è? Da Non è la Rai a Ne vedremo delle Belle: età, carriera e vita privata

Nella nuova puntata de La volta buona, oggi 14 aprile 2025, Caterina Balivo come sempre avrà un ricco parterre di ospiti tra cui Laura Freddi. Scopriamo meglio chi è la showgirl che ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo a Non è la Rai. Classe 1972, Laura Freddi ha 53 anni, è nata e cresciuta a Roma e dopo il diploma di ragioniera, sognando di entrare nel mondo dello spettacolo, partecipa a molti concorsi di bellezza ma il grande successo arriva nel 1992 grazie a Non è la Rai.

Da allora la carriera di Laura Freddi prende il volo, l’anno successivo è tra le conduttrici di Non è la Rai, poi conduce al fianco di Paolo Bonolis Belli Freschi e poi come Velina di Striscia la Notizia al fianco di Miriana Trevisan. Poi è al timone di trasmissioni di successo come Festivalbar, Bulli e Pupe e la Buona Domenica di Maurizio Costanzo al fianco di Gerry Scotti e Claudio Lippi. Sul finire degli anni 2000 la sua carriera inizia a subire una battuta d’arresto. Nel 2011 fa il suo esordio come speaker radiofonica per Radio1 mentre il ritorno in tv avviene nel 2015 come concorrente di Tale e Quale Show mentre successivamente è nel cast del Grande Fratello Vip. La sua ultima esperienza televisiva si è conclusa sabato scorso, ha partecipato nel programma di Carlo Conti Ne vedremo delle belle.



Per quanto riguarda la vita privata di Laura Freddi, in passato dal 1990 al 1995 è stata fidanzata con Paolo Bonolis. I due si sono conosciuti a Non è la Rai e poi insieme hanno condotto Bulli e Pupe, la loro relazione però non è durata complice anche la differenza d’età ed il fatto di essere in due sentieri diverse della vita, Bonolis separato con figli mentre la Freddi aveva solo poco più di 20 anni. In seguito ha avuto relazioni con Daniele Bossari e Fabio Galante mentre nel 2006 ha sposato Claudio Casavecchia, ma la loro relazione è durata solo un paio d’anni.



Attualmente il compagno di Laura Freddi è Leonardo D’Amico. L’uomo è un ex giocatore di beach volley, nato nel 1973. Terminata la carriera sportiva oggi è un fisioterapista di successo. I due si sono conosciuti nel 2013 e nel 2018 hanno avuto una figlia Ginevra che oggi ha sette anni. Stando ad una recente intervista della showgirl è stata proprio la piccola ad insistere affinché Laura Freddi ed il compagno Leonardo D’Amico si sposassero: il matrimonio dovrebbe essere celebrato entro l’anno anche se non c’è ancora una data precisa. “Mi sposo ed invito anche i miei ex” ha ammesso a Di Più Tv la Freddi.

Malattia di Laura Freddi, confessione sull’endometriosi: “Mia figlia Ginevra mi ha guarita”

Ha parlato anche della sua malattia Laura Freddi in una recente intervista. La showgirl soffre di endometriosi. Si tratta di una malattia che consiste in un’infiammazione cronica benigna degli organi genitali femminili e del peritoneo pelvico, causata dalla presenza anomala in questi organi di cellule endometriali che normalmente si trovano solo nell’endometrio. “Ho scoperto di soffrire di endometriosi dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip. Mi sono sottoposta ad una serie di controlli ed i medici mi hanno diagnosticato questa malattia.”



E subito dopo ha aggiunto che la nascita della figlia Ginevra per Laura Freddi è stato quasi un piccolo miracolo della scienza: “Mia figlia mi ha guarito, prima avevo cicli molto abbondanti e dolorosi…” Adesso invece non ha più i sintomi della malattia Laura Freddi, alcune volte infatti capita che non una gravidanza i sintomi tipici dell’endometriosi diminuiscono o scompaiono del tutto.

Laura Freddi, rapporto con Paolo Bonolis e le continue frecciate con Sonia Bruganelli: cos’è successo

Dopo la rottura con Paolo Bonolis Laura Freddi è rimasta in ottimi rapporti non solo con il suo ex ma anche con la moglie di quest’ultimo Sonia Bruganelli. Tuttavia, dopo la rottura tra il conduttore e l’imprenditrice anche i rapporti tra le due donne si sono incrinati. La prima a lanciare una pesante frecciata a Laura Freddi era stata Sonia Bruganelli durante l’intervista a Belve di Francesca Fagnani: “Dal momento in cui mi sono separata ha mostrato tutta un’altra faccia…mi invitano nelle trasmissioni io non vado e va lei e parla di me.” Parole a cui la Freddi ha risposto con amarezza a Storie di donne al Bivio da Monica Setta: “Lei dice che mi faccio pubblicità parlando di lei in tv. Io faccio questo mestiere da quarant’anni e lei è arrivata solo oggi a Ballando con le stelle” Ha poi aggiunto che lei e Bonolis si sono lasciati più di trent’anni fa e dunque non le fa piacere che loro si siano separati e poi ha concluso: “Speravo che dopo il GF potessimo diventare amiche.”