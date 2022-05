Laura Freddi/ Da Non è la Rai, passando per Striscia, alla prima edizione del GF Vip

Laura Freddi, la carriera: il debutto con Non è la Rai

Laura Freddi, classe 1972, ha debuttato in televisione con “Non è la Rai”, il celebre programma di Gianni Boncompagni. Prima la Freddi aveva lavorato in un canale privato di Napoli, Canale 34, come valletta in un programma sportivo e aveva vinto Miss Teenager Italia. “Volevo iscrivermi ad una scuola per interpreti e ho iniziato Non è la Rai per pagarmi gli studi. Invece il programma mi ha assorbito tantissimo: da subito è stato un impegno più serio di quanto potessi immaginare alla vigilia”, ha ricordato sulle pagine del settimanale Visto in occasione dei trent’anni della trasmissione.

Laura Freddi ex mariti/ I motivi della fine con Paolo Bonolis e il breve matrimonio con Claudio Casavecchia

Dopo due stagioni, Laura Freddi ha lasciato il programma insieme a Paolo Bonolis (conduttore della seconda stagione) e suo compagno, con cui ha condotto “Belli freschi”. Successivamente è approdata a Striscia la notizia, come velina insieme a Miriana Trevisan, già collega in Non è la Rai.

Laura Freddi, la carriera: il ritorno in televisione

Negli anni ’90 Laura Freddi ha condotto il “Festivalbar 1995” insieme ad Amadeus e Federica Panicucci e ha affiancato Gerry Scotti per tre stagioni del programma “Il Quizzone”. Sul finire degli anni ’90 è passata in Rai dove ha condotto show Portami al mare fammi sognare con Alessandro Greco su Rai 2 e dal 1999 al 2001 varie prime serate sul Circo Massimo su Rai 3. Tornata in Mediaset dal 2011 al 2005 ha fatto parte del cast di “Buona Domenica” insieme a Maurizio Costanzo, Claudio Lippi e Luca Laurenti. A partire dalla seconda parte degli anni duemila ha intrapreso l’attività di conduttrice di serate e conduttrice radiofonica.

Leonardo D'Amico, compagno Laura Freddi/ Figlia Ginevra: "Sostanza dei giorni miei"

Nel 2015 ha partecipato come concorrente al programma “Tale e quale show”, condotto da Carlo Conti su Rai 1. Nel 2016, invece, ha partecipa come concorrente alla prima edizione del reality show “Grande Fratello VIP” qualificandosi quinta con il 33% dei voti.

LEGGI ANCHE:

Laura Freddi terza opinionista al GF Vip/ Le voci la confermano nello show

© RIPRODUZIONE RISERVATA