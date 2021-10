Laura Freddi e Francesca Falomo, ex e fidanzata Fabio Galante/ Spunta pure Del Santo

Laura Freddi è una delle ex fidanzate di Fabio Galante. La lista è molto più folta se consideriamo le relazioni e i flirt, veri e presunti, che sono stati attribuiti all’ex calciatore nel corso degli ultimi anni. Dall’ex velina Giorgia Palmas a Giorgia Surina passando per Laura Torrisi, oltre alla splendida coniglietta di Playboy Sarah Nile e alla fotomodella e banker Francesca Falomo, sua attuale fidanzata.

Senza tralasciare i rumors su Barbara D’Urso e Lory Del Santo. Insomma, Fabio Galante è stato accostato negli anni a molte personalità note del mondo dello spettacolo. Oggi fa coppia fissa con Francesca Falomo, una splendida ragazza appassionata di fitness. Lui, un domani, vorrebbe sposarla, ma non sappiamo se ha già in serbo una proposta di nozze.

Fabio Galante, Lory del Santo allo scoperto: “mi ha corteggiata a lungo”

Chi ha confermato di aver ricevuto avances da Fabio Galante è Lory del Santo, che in una recente intervista ha svelato un retroscena piccante del suo passato. “E’ vero! Fabio mi ha corteggiata davvero a lungo e quando una persona è cosi tenace, ci prova così tanto tempo, è giusto che riceva premio”. Un premio che a detta di Lory del Santo, Fabio Galante si sarebbe meritato pienamente: “Una volta è successo, e ha dato il massimo… di qua di là, si è dato da fare nelle posizioni”.

“Ho apprezzato questo lavoro di coreografia. Il premio se l’è meritato”, ha continuato la Del Santo. Oggi, come dicevamo, Fabio Galante non è più sul mercato. Da alcuni anni sta con Francesca Falomo e i due sembrano avere grandi progetti per il futuro.

