Laura Freddi difende Paolo Bonolis: il commento sui presunti tradimenti di Sonia Bruganelli

Negli ultimi giorni si è tornato a parlare del matrimonio naufragato tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, ancor più dopo le rivelazioni di Selvaggia Lucarelli sulla sua newsletter, inerenti ai presunti passati tradimenti dell’autrice televisiva ai danni dell’ex marito. Il conduttore di Avanti un altro!, nel corso della recente intervista rilasciata a Verissimo, ha preferito glissare sull’argomento confermando che la sua priorità resta il bene dei suoi figli.

Paolo Bonolis e Lucio Presta, perché è finita collaborazione?/ Da Sonia Bruganelli a Amadeus: cos'è successo

A prendere le sue difese ci ha pensato una sua storica ex fidanzata, Laura Freddi, con cui Bonolis ha avuto una relazione negli anni ’90. La conduttrice ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Monica Setta a Storie di donne al bivio week end, nella puntata che andrà in onda su Rai 2 sabato 25 gennaio 2025 alle ore 15.00. E in quell’occasione, come anticipato da Ansa, ha speso parole al miele per il conduttore: “Ho letto anche io che Sonia Bruganelli avrebbe avuto una storia con un chirurgo mentre era sposata, ma l’unica cosa che mi interessa è vedere tornare a sorridere Paolo Bonolis“.

Leonardo D'Amico, chi è il compagno di Laura Freddi/ "Nostra figlia Ginevra è lo spettacolo più bello"

Laura Freddi: “Paolo Bonolis non si merita questo tritacarne mediatico“

Laura Freddi, in merito ai presunti tradimenti di Sonia Bruganelli, difende Paolo Bonolis a spada tratta e prende una posizione ben precisa: “Non si merita tutto questo tritacarne mediatico, è un uomo buono e ama la famiglia. Spero che tutto venga chiarito presto“. In merito invece al rapporto con l’autrice televisiva, spiega: “Io sono sempre per la pace e se la dovessi incontrare la saluterei con affetto, perché non sono né vendicativa né rancorosa. Guardo avanti e cerco di vivere serena in armonia con tutti“.

Paolo Bonolis a Verissimo: "I miei figli fanno tantissimo nella vita"/ "Sonia Bruganelli? Avanti un altro"

Nel corso dell’intervista, spazio anche alla vita privata e al sogno del matrimonio con il compagno Leonardo D’Amico. La coppia, ha svelato la Freddi, si sposerà a settembre: “Stiamo scegliendo la location e l’abito che sarà sicuramente bianco, perché mi sposerò finalmente in Chiesa“.