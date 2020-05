Laura Freddi e la figlia Ginevra/ “Mia figlia mi ha sconvolto la vita” (Pomeriggio 5)

Pubblicità

“Essere mamma mi ha sconvolto la vita. È stato come un film in bianco e nero senza il lieto fine che diventando a colori mi ha dato il lieto fine”. A dichiararlo Laura Freddi che circa due anni fa è diventata mamma di Ginevra. Oggi la Freddi festeggia 48 anni e lo fa con uno speciale collegamento a Pomeriggio 5 con Barbara D’Urso. Con lei anche la piccola Ginevra. “Da quando sono diventata mamma sono più sensibile. Ho il pianto facile e mi emoziono anche per le cose più stupide come un cartone animato” ha raccontato Laura nel corso di un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Vieni da me. D’altronde la nascita di Ginevra è arrivata dopo un periodo molto complicato per la showgirl: “Ho vissuto l’esperienza terribile di una gravidanza interrotta al terzo mese”, ha infatti raccontato.

Laura Freddi e la piccola Ginevra a Pomeriggio 5

A Pomeriggio 5, Barbara D’Urso manda in onda le immagini che raccontano prima del grande desiderio di Laura Freddi di diventare madre a 44 anni, espresso tra le lacrime durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Poi la gravidanza e infine la nascita della piccola Ginevra, che oggi ha più di due anni. I festeggiamenti in diretta purtroppo durano poco: il collegamento si blocca e, dopo gli auguri di rito, la conduttrice è costretta ad interromperlo e passare ad un altro argomento.



