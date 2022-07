Laura Freddi e Leonardo D’Amico si sposano/ Matrimonio nella primavera 2023?

Laura Freddi e Leonardo D’Amico verso il matrimonio

Laura Freddi e Leonardo D’Amico fanno coppia fissa da tantissimi anni. Innamorati, uniti e felici con la loro bambina, la piccola Ginevra, nata nel 2018, potrebbero presto coronare il loro amore con il matrimonio. La conduttrice che, in passato è stata fidanzata con Paolo Bonolis ed è stata sposata con Claudio Casavecchia, dal quale si è separata nel 2008, ha trovato l’amore nel fisioterapista Leonardo D’Amico con cui ha anche coronato il sogno di diventare mamma con la nascita della loro bambina.

Un amore importante, profondo e vissuto sempre con discrezione e riservatezza quello che vivono da tempo la Freddi e il compagno e che potrebbe essere presto coronato con i fiori d’arancio. Secondo un’indiscrezione riportata dal settimanale Oggi, la coppia starebbe pensando al matrimonio e la data fatidica potrebbe essere fissata per la primavera 2023.

Laura Freddi e l’amore con Leonardo D’Amico

Non è la prima volta che si parla di matrimonio per Laura Freddi e Leonardo D’Amico. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo nel 2022, la Freddi, pensando alle nozze con il compagno, disse: “Sogno il matrimonio in chiesa con mia figlia che ci porta le fedi: un’emozione che spero di vivere presto. Per questo voglio che sia una gran festa con tanti invitati”. Testimone di un amore così importante sarà la piccola Ginevra di cui mamma Laura parlò così in un’intervista rilasciata a Verissimo:

“Ginevra è sostanza dei giorni miei. Adesso crescerà e spero sia sempre più indipendente. I figli poi devono spiccare il loro volo e noi genitori dobbiamo insegnarli di andare avanti rispettando gli altri“.

