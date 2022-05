Laura Freddi ex mariti/ I motivi della fine con Paolo Bonolis e il breve matrimonio con Claudio Casavecchia

Paolo Bonolis e Laura Freddi: cinque anni insieme, poi si sono lasciati. Perchè?

Laura Freddi è stata legata a Paolo Bonolis dal 1990 al 1995. I due si erano conosciuti a Non è la Rai e hanno avuto una relazione che è durata ben cinque anni. Qualche hanno fa, Laura Freddi ha spiegato i motivi che hanno portato alla fine della loro relazione: “Io avevo 19 anni, lui 11 più di me… Purtroppo non ci siamo incontrati con i tempi. Ero giovanissima, lui aveva qualche problema con il precedente matrimonio in America e dei bambini piccoli. Io invece volevo sposarmi e avere dei figli”, ha raccontato la conduttrice ospite di Vieni da me su Rai 1. All’epoca della loro relazione, Bonolis aveva da poco divorziato dalla sua prima moglie Diane Zoeller, con cui ha avuto i due figli Martina e Stefano. I due sono comunque rimasti in ottimi rapporti. Nel 2002, Paolo Bonolis ha sposato Sonia Bruganelli, dalla quale ha avuto tre figli.

Laura Freddi/ Da Non è la Rai, passando per Striscia, alla prima edizione del GF Vip

Claudio Casavecchia: il breve matrimonio con Laura Freddi

Dopo la storia con Bonolis e dopo alcune brevi relazioni, Laura Freddi si sposata nel 2006 con l’imprenditore edile Claudio Casavecchia. Quando erano ancora sposati, un aborto spontaneo ha mandato in crisi il loro matrimonio: “Ho vissuto l’esperienza terribile di una gravidanza interrotta al terzo mese. Mi ha distrutto. È crollato tutto. Sono andata in crisi e per recuperare ci ho messo molto, non volevo più parlare di figli, mentre mio marito voleva riprovarci. Fra una lite e l’altra ci siamo lasciati”, ha raccontato la conduttrice su Vanity Fair. Il divorzio è arrivato nel 2008, solo due anni dopo le nozze. Nel 2013 Laura Freddi ha conosciuto Leonardo D’Amico, fisioterapista della nazionale maschile di beach volley, con cui ha avuto la figlia Ginevra (nata nel 2017).

