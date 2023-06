Laura Freddi ha avuto un flirt con Enzo Iacchetti?/ Lei replica al gossip: “Ecco qual è la verità”

Laura Freddi ha avuto una storia con Enzo Iacchetti? Lei risponde al gossip

È bastata una foto per far scoppiare il gossip. Laura Freddi, in questi giorni, si è ritrovata al centro della cronaca rosa non solo per il commento fatto alla fine del matrimonio del suo ex Paolo Bonolis e di Sonia Bruganelli, ma anche per una presunta relazione che avrebbe avuto con Enzo Iacchetti. Laura ha infatti postato una foto al fianco dello storico conduttore di Striscia La Notizia in atteggiamento affettuoso e questo è bastato perché qualcuno scrivesse che i due si sono amati.

Ma cosa c’è di vero in questo gossip? Stando a quanto dichiarato dalla stessa Laura Freddi niente! È stata la showgirl a ripostare sul proprio profilo Instagram la notizia del presunto flirt con Iacchetti, facendo dunque chiarezza.

Laura Freddi smentisce il flirt con Iacchetti, e su Bonolis e Bruganelli…

“Io e Enzino siamo amici da trent’anni…beccati cosa? Chi? La storia con la foto l’ho pubblicata io!!!” ha tuonato Laura Freddi, smentendo dunque all’articolo sulla presunta relazione con Enzo Iacchetti che titolava: “‘Lo amo’: Laura Freddi rompe il silenzio”.

Laura Freddi è da lungo tempo uno degli affetti stabili di Oggi è un altro giorno. È proprio nella trasmissione di Serena Bortone che la showgirl ha detto la sua sulla rottura tra Bonolis e Bruganelli: “Loro sono due persone così intelligenti, hanno una complicità, al di là dell’amore che poi li ha uniti per tanti anni. – ha esordito – Credo che loro dovranno proteggere la loro famiglia e questo credo che sia la cosa più importante. Mi dispiace, però sai? Conosco bene Paolo, ho iniziato a conoscere anche meglio Sonia negli ultimi anni. C’è stata anche questa complicità tra di noi e, devo dirti la verità, mi dispiace. Come ogni coppia che si separa, lascia un po’ di amaro in bocca. Questi rapporti lunghi tra l’altro… Che poi anche il pubblico si affeziona a queste coppie famose”.

