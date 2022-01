Laura Freddi, il dramma dell’aborto/ La figlia nata con la fecondazione assistita

Laura Freddi ha coronato nel 2018 un sogno che aveva da tempo nel momento in cui è riuscita a diventare mamma di Ginevra, nata dalla relazione con il compagno Leonardo D’Amico. L’uomo è il fisioterapista della Nazionale di beach volley e ha sconvolto la vita dell’ex velina, che al momento del loro primo incontro (era il 2013) non credeva più nell’amore. “Vedendolo occuparsi del padre che non stava bene ho capito che non mi avrebbe mai abbandonata” – aveva raccontato a Caterina Balivo, ospite di ‘Vieni da me’.

La separazione dall’ex marito Claudio Casavecchia, l’aveva infatti resa diffidente nei confronti degli uomini: “Non è stato facile. Dopo il mio divorzio avevo paura e non pensavo di poter trovare l’uomo giusto per me, che potesse essere il padre dei miei figli”.

A incidere sulla fine del suo matrimonio ha inciso certamente la perdita di un figlio. E’ stata proprio Laura a parlarne: “Ho vissuto l’esperienza terribile di una gravidanza interrotta al terzo mese – ha raccontato -. Mi ha distrutto. E’ crollato tutto. Sono andata in crisi, per recuperare ci ho messo molto, non volevo più parlare di figli, mentre mio marito voleva riprovarci. Tra una crisi e l’altra ci siamo lasciati”. Il matrimonio tra i due era stato celebrato nel 2006, solo due anni prima.

L’incontro con Leonardo le ha però fatto provare emozioni che non viveva da tempo e l’ha spinta a fare il possibile per diventare mamma, nonostante non fosse più giovanissima (aveva 46 anni). E l’attuale opinionista del “Gf Vip” ci è riuscita grazie alla fecondazione assistita. La fede è stata per lei determinante: “Ho lottato tanto, Dio ha voluto che riuscissi a realizzare questo sogno”.

