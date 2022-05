LAURA FREDDI/ “L’aborto al terzo mese di gravidanza è una ferita che rimane”

Nel corso della lunga intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno, Laura Freddi è tornata a parlare del grande dolore sofferto per l’aborto spontaneo affrontato al terzo mese di gravidanza. Un dramma risalente a prima della nascita della figlia Ginevra, quando la nota showgirl era sposata con Claudio Casavecchia. Una gravidanza interrotta superata e archiviata grazie all’arrivo della figlioletta, ma la ferita resta.

“Non si dimentica, è una ferita che rimane. Si elabora, come esseri umani dobbiamo adattarci alle cose belle e alle cose brutte della vita”, ha spiegato Laura Freddi nel salotto di Serena Bortone: “Io ho sempre desiderato essere mamma, stavo coronando il mio sogno. Oggi l’ho superato, ma in quel momento sono stata malissimo e non ho voluto riprovarci perchè avevo paura che potesse ricapitare, non ce l’avrei fatta”.

LAURA FREDDI SULLA GRAVIDANZA INTERROTTA

”Un po’ questo ha segnato l’inizio della fine del mio matrimonio”, ha poi aggiunto Laura Freddi, riferendosi alla separazione dell’ex marito Claudio Casavecchia. Il volto televisivo ha spiegato perchè è arrivata la rottura con l’ex coniuge: “Io avevo sofferto fisicamente e psicologicamente tanto, non potevo essere pronta a riprovarci. Lui avrebbe voluto riprovarci subito. Forse non ci siamo compresi. E’ uscita fuori anche l’incompatibilità caratteriale. Ma è andata così, capita a tante donne”.

Incalzata da Serena Bortone, Laura Freddi ha sottolineato che è impossibile dare un consiglio alle donne che hanno vissuto o stanno vivendo lo stesso trauma: “Non posso dare consigli perché ogni donna è diversa, affronta il dolore in modo diverso. Nona abbiamo delle regole sulla sofferenza. Chi mi ha aiutato? Bisogna aiutarsi da soli. Ci sono sempre consigli e parole belle, ma se non stai bene dentro non puoi andare avanti”.

