Dopo circa tredici anni d’amore, Laura Freddi è finalmente pronta a convolare a nozze con il suo compagno, il fisioterapista Leonardo D’Amico. Una storia d’amore, la loro, molto solida, che nel 2018 ha portato alla nascita di una figlia, Ginevra. In realtà, Laura e Leonardo avrebbero dovuto convolare a nozze anni fa, ma una serie di imprevisti ha costretto la coppia ad annullare e rimandare questo lieto evento che, tuttavia, sembra ormai essere vicino.

Laura Freddi lo ha confermato in diretta a La Volta Buona, svelando che sì, il progetto c’è ed è anche imminente, ma potrebbe saltare tutto ancora una volta se mancherà una cosa che la showgirl desidera molto: “Per ora stiamo discutendo sulla location e se non sarà quella che voglio io, non ci sposiamo!” ha spiegato in diretta su Rai 1 l’ospite, senza tuttavia specificare quale sia questa location tanto ambita.

Laura Freddi: “Ecco quando sposerò il mio compagno Leonardo D’Amico”

Anche se la location delle nozze è, al momento, ancora incerta, Laura Freddi ha dichiarato che il periodo del matrimonio è stato invece scelto: “La data? Io ho rimandato il mio matrimonio per questioni un po’ più importanti, dal Covid in poi ce ne sono successe di ogni! Quindi una volta, due volte, questa è la terza volta che ci stiamo ripensando dovrebbe essere prima dell’autunno ma non ad agosto.” ha svelato a Caterina Balivo, alla quale ha poi aggiunto scherzosamente “Avrò bisogno di te!” Le prime notizie sulle nozze di Laura Freddi sono dunque note, seppur non ci sono ancora date e location precise. Di certo, l’intenzione della showgirl è quella di una festa tra amici e parenti al completo, dove non mancheranno anche i suoi ex (tra cui Paolo Bonolis).