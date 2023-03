Laura Freddi/ “Mia figlia Ginevra un dono di Dio, matrimonio? Ci stiamo lavorando”

Laura Freddi si è raccontata negli studi de I Fatti Vostri: “Da bimba volevo fare l’interprete, c’era questa ragazza che studiava lingue e mi aveva affascinata molto, io però volevo portare a casa qualche soldino per la famiglia ed ho iniziato a fare qualche concorso di bellezza. L’unico che andò bene fu il provino con Boncompagni”. Su papà Renato: “Era geloso? Si perchè io ero riuscita nello spettacolo e lui no, a parte gli scherzi è sempre stato presente, da lontano, non mi ha mai voluto tarpare le ali, mi controllava ma mi ha sempre lasciato volare”.

Laura Freddi ha condotto anche il circo in Rai: “Sono entrata anche nella gabbia delle tigri con il circo Orfei. Quel programma in Rai mi diede l’opportunità di incontrare il grande Maurizio Costanzo. Io sono stata molto fortunata, sono stata a fianco di grandi artisti, maestri, ho sempre cercato di rubare ed essere un po’ una spugna. Per Maurizio non ho ancora realizzato, sarà sempre nei nostri cuori e nei nostri pensieri, non gli ho mai detto addio a Maurizio, è come se fosse ancora qui con noi”.

LAURA FREDDI: IL RICORDO DI RAFFAELLA CARRA’ E NON SOLO

Laura Freddi ha ballato anche a Carramba, storico show di Raffaella Carrà: “Lo studio è fondamentale e quelle parole di Raffaella (che si complimentò con lei in diretta tv ndr), furono per me tantissimo”. La showgirl ha fatto anche l’attrice, interpretando un’aspirante miss: “Volevo fare un po’ la romana un po’ forte, io da ragazzina ero un maschiaccio, tutt’altro che concorsi di bellezza, ho giocato a pallone, ho giocato a beach volley, mai stata consapevole della mia sensualità e dell’essere considerata sexy, mai sentita”.

Il sogno più grande realizzato da Laura Freddi è stata però la sua bimba Ginevra: “Tante emozioni ravvicinate oggi, ho faticato un po’ per avere questo sogno, per me è stato un dono di Dio e me la sto godendo. Ho allattata due anni, mi sono chiusa con lei nel mondo dei bambini e delle mamme. Il matrimonio? Dovevamo farlo, poi lockdown, pandemia di covid… adesso stiamo ricominciando”.











