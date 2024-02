Laura Freddi: “Misi Paolo Bonolis di fronte a una scelta”/ “Volevo un figlio da lui ma non se la sentiva”

Laura Freddi: “La gioia della maternità e il dolore dell’aborto”

Ospite di “Storie di donne al bivio”, Laura Freddi racconta la sua vita. Nel 2018 la showgirl è diventata mamma: “Ho sempre avuto questo istinto materno forte sin da giovane. Mi sono sempre piaciuti tanto i bambini. È stata difficile questa maternità. Ho avuto Ginevra a 45 anni, quindi ormai ero praticamente rassegnata. Per me è qualcosa di miracoloso. Leonardo è l’uomo della mia vita: l’ho conosciuto durante una partita di beachvolley. Anche io ci giocavo e mi sono infortunata a una mano e fu proprio lui a curarmi, perché è fisioterapista. E quindi piano piano siamo diventati prima amici, perché non è stato un colpo di fulmine. Mi riportava a casa ma non voleva mai salire. Un giorno mi chiamò e mi disse ‘Sto venendo dal mare, ho appena finito di giocare, sei a casa?'”.

“Io ero abituata ai provoloni che ci provano sempre. Fu per me una persona davanti ai miei occhi diversa. Lo guardai con altri occhi. Lui è stata una persona che mi ha convinto per poter fare un figlio” rivela la showgirl. Il percorso per avere un bambino, però, non è stato così semplice: “Ho sofferto di endometriosi. Per fortuna la mia è a un livello lieve, non è mai stata così forte, ma mi sono dovuta curare con un piccolo intervento, però avevo già 40-41 anni. Io ho incontrato Leonardo tra i 39 e i 40, parlare di un figlio mi sembrava già troppo tardi. In realtà non lo è stato. Poi mi sono operata, mi sono curata e dopo questa cura… Sono rimasta incinta“.

Laura Freddi: “Bonolis? Insieme tanti momenti felici”

Laura Freddi in passato è stata sposata con Claudio Casavecchia. Con lui aveva provato ad avere un figlio, subendo però un aborto: “È una cosa che accade spesso alle donne, la prima gravidanza. Soffrii molto. Forse questa sofferenza mi ha portato a chiudermi e magari anche a non essere così più predisposta per questo amore. Anche se quando mi sono sposata ero la donna più felice del mondo. Poi succede che l’amore finisca. Noi siamo amici adesso”. Quando invece ha scoperto di aspettare Ginevra “non ci credevo e solo quando ho sentito il battito del cuore ho realizzato che veramente di aspettare un bimbo. È stata una gioia immensa, dovuta e desiderata. A 45 anni non è facile. Mi ha cambiato la vita”.

Uno dei grandi amori della vita della Freddi è stato Paolo Bonolis: “Ci siamo conosciuti a Non è la Rai. Io ero in un angolo ma lui notò me e mi fece dei complimenti. Poi chiese a mio padre di portarmi in vacanza ai Caraibi e lì scoppiò l’amore. Era sempre a casa mia. Tra noi è durata cinque anni e mezzo. Penso che noi non ci siamo incontrati con i tempi. Io l’ho messo di fronte a un bivio perché volevo un figlio mentre lui ne aveva già due piccoli in America. Io non ebbi il coraggio di aspettare il suo momento e me ne andai. Abbiamo vissuto tanti momenti felici: con lui era sempre un gioco. Credo che sia stato un periodo felicissimo della mia vita. Di Paolo mi affascinava la testa e il modo di fare”. La showgirl ebbe anche una relazione con Fabio Galante: “Veniva a casa alle feste di Cristina Quaranta e era innamorato di me. Era un bel ragazzo in gamba. Siamo stati insieme tre anni”.











