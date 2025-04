Laura Freddi ha vissuto quest’esperienza televisiva di Ne vedremo delle belle con la massima leggerezza e con la voglia di divertirsi e divertire. Un mood che a suo modo ha trasmesso puntata dopo puntata, tra alti e bassi, scivoloni e piccoli grandi acuti che hanno divertito il pubblico a casa. La settimana scorsa l’abbiamo vista all’opera mentre cantava Anema e Core di Serena Brancale. La cantante era anche ospite dello show di Carlo Conti e ha assistito – per sua sfortuna, dicono le malelingue – all’interpretazione volenterosa della conduttrice.

Laura Freddi ci ha messo tutta la sua frizzantezza, ma non è riuscita ad ottenere giudizi lusinghieri né dalla giuria né dagli internauti. Eppure la showgirl ha dimostrato più di una volta di essersi calata nello show con lo spirito giusto, tra sorrisi e capacità di incassare i colpi.

Da questo punto di vista, Laura Freddi ha sempre dato dimostrazione di essere abbastanza insensibile alle critiche. E non si è scomposta più di tanto, nemmeno quando sono iniziate a ripetersi e intensificarsi alcune scaramucce a distanza – soprattutto in quest’ultimo periodo – con Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis, con cui proprio la showgirl isse una storia importante.

“Da quando mi sono separata da Paolo, lei ha tirato fuori tutta un’altra verve e modalità. Mi invitano nei programmi tv, io non vado e va lei. E parla di me”, aveva raccontato Laura Freddi nelle scorse settimane. “Una volta parlava di Paolo e adesso parla di me. Prima era molto amica, molto carina e invece col passare del tempo tira fuori questo mood”, la lamentela di Laura Freddi. Come dicevamo però la showgirl incassa con stile, anche da questo punto di vista, e tira dritta per la sua strada a testa alta.