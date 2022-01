Laura Freddi: “Sonia Bruganelli mia complice”/ “Mi ha mandato un sms…”

Laura Freddi, intervenuta in qualità di ospite a “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin, ha raccontato subito l’esperienza di opinionista temporanea del Grande Fratello Vip, dove è stata chiamata a sostituire per alcune puntate Sonia Bruganelli. Ad annunciarle che il reality show aveva scelto lei è stata proprio la stessa Bruganelli, che le ha inviato un messaggio “meraviglioso, nel quale Sonia si diceva di essere molto contenta del fatto che la scelta degli autori fosse ricaduta su di me e di sentirsi sicura di lasciare il suo posto in buone mani”.

LAURA FREDDI E SONIA BRUGANELLI: L’AMICIZIA CHE NON TI ASPETTI

Laura Freddi ha successivamente descritto la bella complicità che è nata con Sonia Bruganelli: “Ci siamo conosciute quando lei era incinta del terzo figlio di Paolo Bonolis. Più avanti, ci siamo incontrate nel suo studio, dove lei fa le sue produzioni, e mi ha fatto un’intervista. Lì ha capito come sono davvero. Non posso dire che siamo diventate amiche, ma è nata una complicità inaspettata che ci ha reso appunto complici, tant’è vero che ogni tanto facciamo battute su Bonolis. Lei è una persona molto in gamba, intelligente, determinata, con un carattere forte. Non c’è nessuna rivalità fra di noi e credo che questo sia solo l’inizio della nostra nuova amicizia”.

