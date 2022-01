Laura Freddi terza opinionista al GF Vip/ Le voci la confermano nello show

Il Grande Fratello Vip non smette di stupire, sia dentro che fuori dalla casa, visto quello che è accaduto in questi ultimi giorni nello studio, con la presenza di Laura Freddi, in qualità di opinionista, al posto di Sonia Bruganelli. Una circostanza inaspettata che però è stata accolta dal pubblico positivamente, motivo per cui, la produzione sarebbe in procinto di confermare l’ex velina e ed ex gieffina, per le successive puntate fino alla finale.

Laura Freddi come è noto, è stata presente nelle puntate del 3 e del 7 gennaio. Secondo quanto riportato su Novella 2000 non solo la Bruganelli avrebbe appoggiato l’idea, ma la puntata del 7 non era neanche prevista per la Freddi, la quale si è sentita richiamare all’appello, perché la moglie di Paolo Bonolis avrebbe deciso all’ultimo minuto, di allungare le vacanze natalizie con la famiglia a Dubai. Un’opportunità importantissima per Laura che, sedendosi al fianco di Adriana Volpe, ha scatenato una miriade di messaggi sui social in suo favore. Come fa sapere il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, la produzione del Grande Fratello Vip non è rimasta indifferente davanti al desiderio del pubblico e neanche davanti al lavoro svolto dalla Freddi, di cui ne è rimasta molto soddisfatta. Una sorta di esperimento dunque, con esito positivo.

Laura Freddi, presenza fissa? I rumors parlano di una “promozione” in vista per l’ex velina

La presenza di Laura Freddi come opinionista al Grande Fratello Vip ha messo in azione le voci che parlano di una conferma della showgirl. Un colpo geniale da parte del reality condotto da Alfonso Signorini che vedrebbe “rinforzata” la parte delle opinioniste, con un totale di tre figure, tra l’altro tutte donne e di tutto rispetto, ma soprattutto con personalità molto forti. Come se non bastasse la casualità vuole (di casualità si tratta?) che proprio la Freddi sia andata a sostituire Sonia Bruganelli.

Come sanno bene gli appassionati del gossip, Laura Freddi tanto tempo fa è stata la fidanzata proprio di Paolo Bonolis, oggi marito dell’opinionista del reality. Una rivalità che non esiste affatto, visto che le due donne hanno un ottimo rapporto. “Io sono felicissima che ci sia lei, perché è una mia amica e perché secondo me lei che viene dal Grande Fratello e ha fatto l’edizione qualche anno fa, vivrà un’emozione forte. Sono contenta. Non ditemi quello che dovrei dire in trasmissione perché non posso, scrivetelo a lei. Io se riesco lo guarderò” commentava qualche giorno fa Sonia Bruganelli su Instagram, a poche ore dalla messa in onda della trasmissione.



