Laura Freddi vittima di bodyshaming: “Ero piatta e…”/ L’amara confessione

Oggi é un altro giorno: Laura Freddi si sbottona sul rapporto con il corpo, il retroscena del bodyshaming

A Oggi é un altro giorno Laura Freddi rilascia una verità choc sul rapporto con il suo corpo e il bodyshaming di cui é diventata vittima. La rivelazione si registra nella puntata datata 22 maggio 2023, in onda in chiaro tv su Rai1 e in streaming online su Raiplay, di Oggi é un altro giorno, il format TV di casa Rai condotto da Serena Bortone. Questo, in replica all’intervento registrato nello studio TV dall’ospite Chiara Francini, che nella sua testimonianza ammette di aver subito “il peso della femminilità”. Ossia si é vergognata del suo seno “giunonico”, tanto da assumere una posizione “incurvata” per nascondere il suo “lato A”. “Ho avuto il problema contrario io…”, segue quindi la confessione in studio di Laura Freddi.

L’ex fiamma storica di Paolo Bonolis, quindi, ammette: “A scuola mi chiamavano cento lire… Ai tempi della scuola io invidiavo le mie amiche che avevano un bel seno”.

Dichiarazioni del tutto inaspettate, quelle rilasciate dalla bella e brava conduttrice Laura Freddi, che é certamente tra le più amate showgirl dal talento poliedrico che la storia della TV made in Italy annovera.

Laura Freddi e la bordata a Non é la Rai, in casa Rai Uno

“Ah ecco… ma che cosa brutta” commenta quindi il triste retroscena del bodyshaming inferto a Laura, la scrittrice Chiara Francini. che quindi presenta la sua opera “Forte e Chiara”: “Nel libro che ho appena pubblicato c’è un capitolo in cui parlo di Non è la Rai”. E in riferimento allo storico format Rai, quindi, segue l’altra verità della scrittrice: “Da ragazza seguivo Non è la Rai, ero affascinata dalle ragazze non famose perchè, come me, cercavano di agguantare la felicità”

E, sempre in replica ai quesiti di Serena Bortone, Chiara dichiara: “Non avrei potuto essere una delle ragazze di Non è la Rai perchè non era quello il mio percorso […] La consideravo però una trasmissione struggente”.

Ma non é tutto. Perché, tra una dichiarazione e l’altra, Laura Freddi rilascia a caldo una sensazione un po’ aspra, maturata nel profondo sulla TV più rappresentativa della giovinezza della sua generazione, Non é la Rai: “Quel programma produceva anche illusioni. Ha prodotto davvero tante illusioni…”, fa sapere perentoria a Oggi é un altro giorno, l’ex di Paolo Bonolis.











