LAURA GABRIELLI, MOGLIE MASSIMILIANO OSSINI/ “Il tumore? Mi consigliarono l’aborto”

Chi è la moglie di Massimiliano Ossini? Laura Gabrielli, lei è la donna che il conduttore ha voluto al suo fianco, l’imprenditrice che si è saputa dividere tra lavoro e figli crescendoli bene, secondo quanto ha riferito lo stesso marito parlando della loro famiglia. Laura Gabrielli, nata ad Ascoli Piceno nel 1973, ha sposato Massimiliano nel 2003 e dalla loro unione sono nati: Carlotta nata nel 2004, Melissa nata nel 2005 e il più piccolo di casa, Gabriele nato nel 2018. Proprio nel corso di quest’ultima gravidanza le cose non sono andate avanti a gonfie vele visto che proprio durante questo periodo, le è stato diagnosticato un tumore alla tiroide e questo ha messo prima lei e poi il marito davanti ad un bivio quando i dottori gli hanno consigliato l’aborto.

LAURA GABRIELLI, CHI E’ LA MOGLIE DI MASSIMILIANO OSSINI?

Quel momento fu terribile ed emozionante allo stesso tempo visto che il dottore li chiamò per comunicare loro di aver scoperto nello stesso tempo della terza gravidanza e del tumore che poteva mettere tutto a rischio. Alla fine Laura Gabrielli e Massimiliano Ossini hanno scelto di portare avanti la gravidanza e hanno avuto così il piccolo Gabriele e solo dal quarto mese di gravidanza in poi si è scoperto che era possibile proseguire ma anche agire chirurgicamente per togliere i linfonodi del collo e la tiroide in attesa di sottoporsi poi ai cicli di radioterapia. Oggi Massimiliano Ossini sarà ospite a Vieni da Me, avrà modo di parlare di come due anni fa la sua vita è cambiata proprio per amore della moglie?



