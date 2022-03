Laura Gabrielli, moglie Massimiliano Ossini/ “Sono geloso delle figlie femmine”

Massimiliano Ossini può essere orgoglioso non solo per i risultati che è riuscito a ottenere nella sua carriera, ma anche per la bella famiglia. I due sono coetanei e si sono conosciuti e fidanzati quando entrambi avevano 28 anni. Dalla loro unione, coronato nel 2003 con il matrimonio, sono nati tre figli: Carlotta (2004), Melissa (2005) e Giovanni (2008).

I due coniugi hanno vissuto in passato un momento particolarmente difficile mentre era in attesa del terzo figlio, periodo in cui alla donna era stato diagnosticato un tumore alla tiroide. La malattia poteva rivelarsi particolarmente rischiosa in concomitanza della gravidanza ed è per questo che i medici le avevano spinta ad abortire, ma lei, in accordo con il conduttore, ha desistito. E i fatti hanno dato loro ragione: il bambino è infatti nato sato.

Le due figlie più grandi di Ossini sono ormai indipendenti ma anche lui, come molti papà, fatica spesso ad accettare l’idea. Un moto di gelosia è quindi quasi inevitabile in situazioni simili: “Le mie figlie sono troppo cresciute, non posso credere che siano già così grandi – aveva raccontato a Serena Bortone, ospite di ‘Oggi è un altro giorno’ -. Se portano qualche amico a casa è quasi una tragedia, ma già prima ero geloso di loro”.

La maggiore delle sue ragazze ha già lasciato il “nido” e si trova ora in Inghilterra per studiare in un college. Massimiliano e Laura hanno acconsentito con gioia a questa scelta, nonostante ci sia spesso un po’ di preoccupazione nel saperla lontana. Proprio per questo qualche tempo fa lui aveva parlato della sua concezione dei figli in un post social particolarmente toccante: “Le figlie sono come gli aquiloni: insegnerai loro a volare, ma non voleranno il tuo volo. Insegnerai loro a sognare, ma non sogneranno il tuo sogno. Insegnerai loro a vivere, ma non vivranno la tua vita. Ma in ogni volo, in ogni sogno e in ogni vita rimarrà sempre l’impronta dell’insegnamento ricevuto”.

