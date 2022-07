Laura Giuliani/ Chi è: portiere dell’Italia agli Europei 2022 e un passaggio “choc”

Laura Giuliani è il portiere dell’Italia di calcio femminile che comincerà questa sera con la grande partita contro la Francia la sua avventura agli Europei 2022, un esame subito impegnativo per le Azzurre del c.t. Milena Bertolini e per il nostro portiere nel gruppo D, che propone al debutto la partita più ostica. Speriamo allora che Laura Giuliani sappia dare sicurezza a tutta la nostra Nazionale, compito che naturalmente è sempre uno dei più importanti per il portiere in ogni squadra di calcio. Nata a Milano il 5 giugno 1993, la carriera di Laura Giuliani è stata molto significativa anche per quanto riguarda le esperienze con le squadre di club.

DIRETTA/ Belgio Islanda donne (risultato 1-1) streaming video tv: pareggio belga!

Dopo il debutto in Serie A con la maglia del Como 2000 a soli 18 anni nel 2011, Laura Giuliani decise di trasferirsi in Germania, nazione decisamente all’avanguardia a livello internazionale per quanto riguarda il calcio femminile. Per il portiere cominciò una sorta di “giro di Germania”, dal momento che dal 2012 al 2017 in cinque anni Laura Giuliani ha indossato le maglie di ben quattro differenti club tedeschi, cioè Gütersloh, Herforder (dove gioca per due stagioni), Colonia e Friburgo, periodo nel quale debutta anche con la Nazionale maggiore dell’Italia, il 5 marzo 2014 contro l’Inghilterra.

Risultati Europei donne 2022/ Diretta gol live score: prima partita al via!

LAURA GIULIANI, LA CARRIERA DEL PORTIERE DELLA NOSTRA NAZIONALE

Laura Giuliani quindi ha accumulato una esperienza molto importante in Germania, ma decise di tornare in Italia quando i grandi club maschili hanno cominciato ad aprire anche le proprie sezioni femminili. In effetti nell’estate 2017 ecco il passaggio dal Friburgo alla Juventus, per giocare quattro stagioni con la maglia delle bianconere e vincere altrettanti scudetti, più una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane. Portiere titolare di una Juventus dominante in Serie A e naturalmente anche della Nazionale, nel 2021 ha fatto rumore il passaggio di Laura Giuliani al Milan – provate a immaginare cosa sarebbe successo se qualche anno fa avesse fatto un passaggio del genere il suo omologo maschile Gigi Buffon…

DIRETTA/ Francia Italia donne video streaming Rai 2: così le nazionali nella storia

Con il Milan non sono ancora arrivati successi, ma Laura Giuliani è rimasta senza ombra di dubbio il portiere titolare dell’Italia. I numeri in Nazionale dell’estremo difensore classe 1993 ci parlano di 67 presenze e 52 gol subiti fino all’ultima amichevole disputata pochi giorni fa contro la Spagna. Cinque presenze su cinque ai Mondiali 2019 che hanno segnato la svolta della percezione del calcio femminile in Italia, due presenze invece agli Europei 2017, sicuramente cinque anni dopo Laura Giuliani vorrà raccoglierne di più…











© RIPRODUZIONE RISERVATA