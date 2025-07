Laura Giuliani, chi è la numero uno della Nazionale femminile: portiere del Milan, nel 2024 ha sposato Cristian Cottarelli, suo fidanzato da 11 anni

Dopo tanti anni alla Juventus e innumerevoli vittorie, Laura Giuliani nel 2021 si è trasferita al Milan, dove ha continuato il suo percorso vincente nel mondo del calcio femminile. Portiere della Nazionale ormai dal 2013, Laura è pronta a giocare la semifinale di questa sera contro l’Inghilterra nella speranza di portare le azzurre alla finale degli Europei, che sarebbe storica. Da sempre dedita al calcio, ma non solo, Laura Giuliani è sposata da un anno con il suo Cristian, l’uomo al suo fianco da ben dodici anni: un lungo fidanzamento, infatti, ha preceduto le nozze. Il marito di Laura Giuliani non perde mai occasione per fare il tifo per la moglie, anche in Svizzera.

Laura Giuliani, il legame speciale con il marito Cristian

Il 22 giugno, Laura Giuliani ha festeggiato un anno di anniversario con il marito: “Per quanto numericamente misurabile, un anno è sempre un ‘giorno dopo giorno’, un ‘attimo per attimo’, una sequenza di momenti e di quotidiano che diventano storia ed esperienza. È davanti al tempo che passa che scolpisco questa consapevolezza. Perché proprio nel fluire del corso delle cose, l’Amore si muove, si adatta, muore, rinasce, sorride e si arrabbia, muta la propria forma e la propria modalità, rimanendo se stesso; poiché tutto è in evoluzione e in crescita per chi ha in sé l’intenzione di Unire e non di separare.

E in tutto questo insieme di pensieri, esattamente un anno fa, festeggiavamo il nostro Amore con quanti amiamo e ci accompagnano nel nostro viaggio insieme, dando vita a uno di quei giorni che rimarranno per sempre scolpiti negli annali del Tempo: i nostri Cuori. Con una Stella in più nel nostro Cielo che ci guida e che dice: ‘mi raccomando, ragazzi, voletevi bene’”. Queste la dedica del portiere della Nazionale al marito, con il quale è sposata da un anno da legata da tanto, tanto tempo prima.