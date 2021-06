Laura Letizia, sorella Massimo Bossetti cambia cognome/ “Lui non vuole incontrarmi…”

Laura Letizia Bossetti è la sorella gemella di Massimo Bossetti, l’uomo in carcere e condannato all’ergastolo in tutti e tre i gradi di giudizio per l’omicidio di Yara Gambirasio. Sebbene l’uomo abbia continuato a ribadire sempre la sua innocenza, i giudici hanno ritenuto che sia stato proprio lui ad uccidere la ragazzina di Brembate, in provincia di Bergamo, occultandone poi il corpo in un campo di Chignolo dove fu rinvenuto tre mesi dopo la sua scomparsa. La sorella lo ha sempre sostenuto fino a quando tra i due non si sarebbe innalzato un muro che ad oggi è diventato impossibile da abbattere. Nei mesi scorsi la donna aveva annunciato la sua intenzione di cambiare cognome ed ora arriva la conferma.

Il settimana Oggi, in una anticipazione pubblicata da Dagospia e relativa al prossimo numero da domani in edicola, ha pubblicato il documento inedito con il quale la prefettura di Bergamo ha consentito a Laura Letizia Bossetti, sorella gemella di Massimo, di procedere con il cambio del cognome: “L’ho fatto solo per me stessa, per avere più tranquillità. Lo sapete voi che significa mandare una domanda di lavoro col cognome Bossetti?”. Questo il commento rilasciato dalla donna al giornalista Marco Oliva, conduttore di Iceberg su Telelombardia.

LAURA LETIZIA, SORELLA MASSIMO BOSSETTI CAMBIA COGNOME

Attraverso la trasmissione Iceberg e il settimanale Oggi, Laura Letizia, sorella di Massimo Bossetti, ha ribadito che il cambio di cognome non avrebbe nulla a che fare con i sentimenti che continua a provare nei confronti del fratello gemello. Tuttavia proprio Massimo Bossetti per quella decisione giudicata “un gesto pianificato a violento”, ha rotto ogni rapporto. Laura Letizia ha svelato di aver sempre tentato un avvicinamento all’uomo: “Ho fatto tanti passi verso Massimo. Ho teso una mano, ho chiesto scusa più volte, ma lui continua a non volermi incontrare”. La donna ha aggiunto anche di avergli chiesto scusa “per aver detto in passato che papà e mamma sono morti di dispiacere per il gran dolore, ma è la verità. Il dispiacere di avere un figlio in galera li ha straziati”, ha chiosato. Di fronte alla possibilità di un cambio di cognome, Massimo si era già espresso contro la sorella asserendo: “un gesto che merita indifferenza, in questo modo si è esclusa dalla famiglia Bossetti”.

