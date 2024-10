Laura Locatelli, chi è l’attrice de “Il Milanese Imbruttito”

Laura Locatelli è uno dei grandi volti de Il Milanese Imbruttito, la pagina di intrattenimento che racconta, attraverso uno sguardo ironico e satirico, gli stereotipi del tipico milanese. Dalla loro pagina Youtube sono stati tratti diversi spezzoni comici che, nel 2021, hanno portato alla realizzazione del film Mollo tutto e apro un chiringuito; da pochi giorni è invece uscito il nuovo film Ricomincio da taaac, sempre ispirato ai loro video comici.

Ma chi è Laura Locatelli e qual è la sua carriera? Come da lei raccontato nella sua bio disponibile sul sito de Il Milanese Imbruttito, è un’attrice e formatrice, nata e cresciuta a Crema e ora residente a Milano. Il suo percorso di studi l’ha portata a conseguire la laurea in Scienze della comunicazione e, prima di diventare attrice, è approdata a teatro lavorando inizialmente nel backstage e occupandosi di promozione e marketing per spettacoli dal vivo.

Laura Locatelli, dagli esordi da attrice a “moglie del Milanese Imbruttito”

Il debutto di Laura Locatelli nel mondo della recitazione è datato 2010, anno in cui diventa attrice professionista ed entra nel cast di serie televisive come Camera Cafè, Alex&co, Ris Roma 3 e Un Posto al Sole, oltre a recitare a teatro interpretando grandi classici e contemporanei come “Prometeo”, “Il sogno” e “Frankenstein”. Inoltre, negli anni è diventata anche protagonista di numerosi spot per la televisione e per il web, promuovendo importanti brand nazionali ed internazionali.

Dal 2001 collabora per diverse aziende come consulente e formatrice, occupandosi di comunicazione efficace e autentica, video e public speaking, personal branding, teatro e crescita del potenziale personale. L’ingresso nella realtà de Il Milanese Imbruttito arriva nel 2016, anno in cui inizia ad ottenere una grande popolarità grazie ai video pubblicati dalla pagina; diventa inizialmente “la tipa dell’imbruttito” e ad oggi è la “wife”, ovvero la moglie del protagonista interpretato da Germano Lanzoni.