Laura Maddaloni a L’Isola dei Famosi/ Dalle accuse a Nicolas all’addio a Clemente

Laura Maddaloni è una delle protagonista indiscusse dell’Isola dei Famosi. La moglie di Clemente Russo è stata più volte al centro dell’attenzione per frecciatine e litigi con gli altri naufraghi, come Edoardo e Guendalina Tavassi ma non solo. Nell’ultima puntata del reality è andato in scena un brutto siparietto con Nicolas Vaporidis. Da parte della judoka sono volate accuse pesantissime. La donna ha accusato l’attore di averle messo le mani addosso durante la prova e ha rivelato di voler chiedere l’intervento di un avvocato. Vaporidis, sconvolto, ha replicato con i compagni: “Ma vi rendete conto che voleva chiamare un avvocato? Questa accusa me di averle messo le mani addosso. Vi rendete conto? Come fai a dire certe cose in diretta? Io non lo avrei mai fatto”. L’accusa di Laura è arrivata per difendere Clemente Russo, suo marito, dalle accuse di aggressione di Vaporidis. La donna ha dunque reagito accusando il naufrago della stessa cosa. Parole smentite da Nicolas e dagli altri concorrenti.

Laura Maddaloni in rottura col fratello?

L’Isola dei Famosi non fa sconti a Laura Maddaloni e Clemente Russo, infatti diventa faro per i media per cercare notizie e alzare anche qualche nemmeno troppo velata polemica. È così che nelle ultime ore, come riportato da Biccy.it, è emerso un particolare non a tutti noto e cioè il fatto che la coppia sarebbe in pessimi rapporti col fratello di lei Marco Maddaloni. Deianira Marzano ha postato su Instagram uno screenshot da fonte anonima che specifica: “Ho notato che Marco Maddaloni non segue su Instagram sia sua sorella Laura che Clemente suo cognato. Inoltre anche su Instagram all’inizio dell’Isola ha fatto un post sulla sua avventura di anni fa senza menzionarli e fare loro un in bocca al lupo. Ieri ha fatto delle stories dove faceva vedere che guardava in tv Made in sud piuttosto che l’Isola”. Sarà vero?

Laura Maddaloni, quante liti a L’Isola dei Famosi

Laura Maddaloni e suo marito Clemente Russo hanno avuto un percorso complicato all’interno dell’Isola dei Famosi a causa delle loro discussioni e battibecchi con gli altri naufraghi. Laura ha infatti rischiato di essere eliminata alcune settimane fa a causa delle sue parole eccessive nei confronti di Lory del Santo. L’ultima discussione è stata quella con Nicolas Vaporidis, accusato di aver messo le mani addosso alla donna che ha raccontato la sua versione dei fatti. Durante la prova della pelota in realtà si vede chiaramente dalle registrazioni che Laura inizia a provocare l’attore, stringendolo a sè per impedirgli di afferrare la palla. Il lungo litigio ha coinvolto anche suo marito Clemente che ha minacciato l’attore con parole pesanti, ma tra i due non è mai nata alcuna simpatia. L’astio tra i due concorrenti nelle ultime settimane è cresciuto a dismisura dando vita a una vera e propria battaglia aperta.

L’eliminazione di Clemente Russo a L’Isola dei famosi

L’eliminazione di Clemente Russo da L’Isola dei Famosi è stato un duro colpo per Laura Maddaloni che non avrà l’appoggio di suo marito durante una lunga settimana. La donna è scoppiata in lacrime per dove dire addio per la seconda volta a Clemente, che deve cambiare spiaggia e raggiungere la Playa Sgamada. I sue si sono dati un bacio appassionato prima di lasciarsi temporaneamente oppure no, perché nella prossima puntata avremo il verdetto da parte del pubblico a casa. Alla fine della puntata Laura sarà nominata insieme a Lory del Santo, che viene mandata in nomination da Roger divenuto leader della settimana. Laura è stata la più votata da parte degli altri concorrenti esausti ormai dai comportamenti della coppia di atleti. Il pubblico non ama Laura a causa del suo comportamento e ha manifestato anche sui social antipatia nei suoi confronti, vediamo se Laura riuscirà a vincere questa nomination anche se Lory è una delle favorite.











