Laura Maddaloni abbandona l’Isola dei famosi 2022 per malore?/ “Accertamenti medici”

Laura Maddaloni abbandona l’Isola dei Famosi 2022?

L’Isola dei Famosi 2022 inizia a perdere pezzi. L’ultima naufraga ad abbandonare il reality condotto da Ilary Blasi potrebbe essere la judoka Laura Maddaloni. Secondo quanto riferisce la pagina Spettacolo di SkyTg24, Laura Maddaloni avrebbe lasciato la spiaggia di Cayo Cochinos, in Honduras per raggiungere l’ambulatorio dove è stata sottoposta ad accertamenti medici in seguito ad un malore accusato. Al momento non si conoscono le reali condizioni di salute della naufraga.

Laura Maddaloni/ Dal 'casatiello honduregno' alle frecciate ai naufraghi: "Mi usano"

Laura Maddaloni sta condividendo proprio con il marito Clemente Russo l’esperienza all’Isola dei Famosi 2022, che tuttavia potrebbe interrompersi anzitempo a causa di un malore che l’avrebbe portata a ricorrere dei medici presenti in Honduras. Proprio nella passata puntata, il marito aveva rinunciato all’immunità pur di poter approdare sull’isolotto della moglie e poterla riabbracciare dopo due settimane di lontananza. Nel corso della sua esperienza in Honduras, la judoka ha conquistato con la sua grinta il cuore di molti spettatori a sarebbe davvero un peccato, alla vigilia della decima puntata, perdere un pezzo del cast così importante.

Laura Maddaloni fa polemica/ "Mi vogliono tutti per vincere le prove ma..."

Dopo Jovana Djordjevic lascia anche Laura Maddaloni a causa di un malore?

Come sta Laura Maddaloni? Al momento non ci sarebbero notizie certe sul suo stato di salute, se non quelle finora trapelate, in attesa probabilmente degli aggiornamenti in tempo reale che saranno resi dall’inviato Alvin nel corso della diretta di questa sera. La moglie di Clemente Russo sarà costretta ad abbandonare definitivamente il reality o si è trattato di un allontanamento momentaneo?

Finora anche un altro naufrago, Nicolas Vaporidis, era stato colto da un malore dopo la celebre e storica prova del girarrosto e per questo si era spostato in infermeria per tutti gli accertamenti del caso. Diverso invece il discorso per Jovana Djordjevic, costretta a ritirarsi dall’Isola dei Famosi 2022 per un problema al seno. A causa dell’eccessivo dimagrimento, infatti, la modella si sarebbe accorta di un pezzo di filo dell’operazione eseguita tempo prima, improvvisamente fuoriuscito. Dopo essersi sottoposta ad un parere medico, la naufraga avrebbe deciso di fare ritorno in Italia evitando un’operazione alla quale si sarebbe dovuta sottoporre stando in Honduras.

CLEMENTE RUSSO RAGGIUNGE LA MOGLIE LAURA ALL'ISOLA/ Via in caiucco ma cade e lo perde

© RIPRODUZIONE RISERVATA