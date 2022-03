Laura Maddaloni attacca Floriana e Zequila, Isola dei Famosi/ “Mancanz’ e rispett””

L’isola dei famosi 2022, Laura Maddaloni perde le staffe con il gruppo: chi è nel mirino

L’isola dei famosi 2022 – che ha aperto i battenti nella serata del 21 marzo 2022 su Canale 5, sotto la conduzione di Ilary Blasi e gli opinionisti tv Nicola Savino e Vladimir Luxuria- fa in queste ore discutere per uno sfogo durissimo a cui si è lasciata andare Laura Maddaloni, concorrente unico in coppia con il marito Clemente Russo al gioco made in Honduras. Oggetto del contendere con il resto del gruppo di isolani sono, nel caso della Maddaloni, le continue lamentele dei naufraghi dovute ai problemi legati al cibo, che come risaputo scarseggia a L’isola, un reality che fa delle prove di sussistenza il suo punto di forza in tv. E nel suo sfogo al veleno, Laura non riesce a contenere la rabbia provocata dalle lamentele del resto dei compagni di avventura, salvo la “pace” del marito Clemente Russo.

“Io posso pure nun magnà proprio… non tengo problemi… -dichiara stizzita Laura, aprendo alla prima sfuriata virale nel web made in Honduras, mentre si rivolge ad Antonio Zequila e Floriana Secondi, quasi a voler lanciare loro un ultimatum al grido di “Stop ai piagnistei”-. Non è questo il problema qua sopra. Te lo devo spiegare n’ata vota?”. Poi, passa all’attacco di Floriana, Laura Maddaloni, lasciando intendere tra il serio e il faceto di avere abbastanza delle ripetute lamentele dei compagni d’avventura, che ripetutamente sottolineano di patire la fama a L’isola dei famosi 2022: “Te l’agg itt’ 100mila volte. mancanz’ e’ rispett’, perché come tieni fame tu, teng’ fame pur ‘io. Okay? Vedi, quando tu ti lamenti della cena, io non parlo proprio…mi puoi anche dar fastidio, ma non parlo. Ma se invece tu ti lamentavi ogni mattina della fame, io te rev’ un calcio e ti ittavo a mare (“Ti buttavo a mare con un calcio”). Ma perché come tieni fame tu, teng famme pure io… Hai capito?”.

Insomma, Laura Maddaloni è ormai satura delle lamentele che le giungono alle orecchie in Honduras, tanto che sarebbe disposta a prendere a calci chiunque azzardi a lamentarsi delle questioni di cibo in sua presenza, urtando così la sua sensibilità.

Laura Maddaloni diventa virale: lo sfogo a L’isola dei famosi 2022 divide

Nel frattempo, la sfuriata made a L’isola dei famosi 2022 di Laura Maddaloni divide l’opinione del popolo del web, tra i commenti social più disparati, anche critici sul conto della sportiva e moglie di Clemente Russo. Su Tik Tok si leggono in particolare quest’ultimi, oltre a quelli che proclamano lo sfogo di Laura come il “best iconic moment” de L’isola dei famosi.

“Ci vogliono i sottotitoli”, “Molto fine la signora “, Grezzissima”. E ancora: “Ma l’italiano?”, “Non abbiamo capito”, “Puoi dirlo di nuovo”. Infine, tra gli internauti c’è chi menziona la diretta interessata dello sfogo di Laura Maddaloni: “Ce l’ha con Carmen Di Pietro”.











